|Дело против сына Сурика Хачатряна отправлено в суд, потерпевший отказался давать показания - СК
|ВТБ (Армения) запустил кредит «Экспресс»
|Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье - Герасимов
|935 студентам из Арцаха власти Армении компенсируют плату за обучение
|Посольство России о приостановке вещания "Sputnik Армения": Этот вердикт скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из желаемого источника
|Офис Омбудсмена начал исследования по вопросу, связанному со вчерашней акцией жителей села Норатус
|Министр: решение о лишении эфира радио <Спутник Армения> принимало не министерство высокотехнологической промышленности
|Политолог: Утверждения о попытке России сменить действующее правительство в Армении - блеф
|Армения готова компенсировать затраты на услуги по уходу за ребенком до трех лет родителям военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими или объявленых умершими
|С 23 января по 12 апреля 2024 года включительно в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|Президент Ирана: Кавказский регион не должен превращаться в поле конкуренции внерегиональных стран
|Пашинян поговорил с Раиси
|Депутат: сколько бы Азербайджан ни заявлял, что арцахский вопрос решен, у него есть опасения по поводу этих утверждений
|Омбудсмен Армении провела беседы с судьями, лишенными свободы
|В России отреагировали на приостановление вещания в Армении Радио Sputnik
|Президент РА: без науки и образования у Армении нет будущего
|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Детский фонд ООН отмечают необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам из Нагорного Карабаха
|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
|Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили полицейское отделение для изучения обстоятельств задержания рыбаков Гегаркуника
|Захарова предложила Пашиняну приехать в Петербург и поднять все имеющиеся вопросы
|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
|В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
|Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
|По факту столкновения между рыбаками и Водным патрулем Севана задержаны 26 человек
|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Депутат: плохие отношения с РФ необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию
|Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы - опрос
|Проблемы, связанные с работой общественного транспорта по-прежнему самые насущные для ереванцев - опрос
|Армения на выставке Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan представит технологический, туристический, образовательный и продовольственный потенциал
|Генпрокуратура Армении не получала ходатайство о задержании и передаче Дмитрия Сетракова компетентным органам РФ: <Идите лесом> сообщает о депортации россиянина
|Движение "Вместе" осуждает продолжающиеся политические преследования и аресты общественных и политических деятелей в Армении
|"От блокады к войне: этническая чистка армян Нагорного Карабаха" - отчет Zovighian Public Office
|Депутат: о какой безопасности Армении идет речь, если с мая вакантны должности командующих ПВ Армении и армяно-российской военной группировки
|Генсек ОДКБ завтра посетит Армению
|Мнение: США начинают более тщательно следить за соблюдением прав человека, в том числе в Армении
|В 2023 году гумпомощь Франции Армении и беженцам Нагорного Карабаха достигла 27,5 млн евро
|В Рустави состоялась церемония открытия офиса первого почетного консула Армении в Грузии
|Выбрать Азербайджан для проведения COP29 - это все равно, что просить огонь, чтобы потушить огонь - АНКА
|Пашинян отметил <определенную подвижность> в переговорном процессе с Баку
|Глава ФФА: в Армении будут построены три современных стадиона, в том числе, и национальный стадион
|Пашинян посоветовал МИД РФ взять трёхстороннее заявление от 9 ноября и прочитать: <Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил>
|О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы: Пашинян о словах Путина по Нагорному Карабаху
|Ряд журналистских организаций выступили с заявлением, в котором осудили факт лишения парламентского журналиста аккредитации
|Член правления РПА обвиняет премьер-министра РА в невыполнении пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Был один-единственный вариант, который решил бы нагорно-карабахскую проблему - обмен Мегри на НК: Пашинян
|"PH International" совместно с Международным университетом "Евразия" запустили инициативу "Центр гражданского образования"
|Суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене меры пресечения полковнику Норайру Асланяну
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху никогда не было варианта, предлагающего решение - Пашинян
|На заседании Совбеза Армении обсудили вопросы регулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсации родным 3 армянских военных, убитых в Тавуше в 2016 году
|В ООН рассказали почему генсек не посетил зону карабахского конфликта
|Оппозиционер судьям и прокурорам: помните, что и после Никола Пашиняна есть жизнь
|Шойгу поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и в Нагорном Карабахе в изменившейся обстановке
|Читать больше
АрмИнфо. Клиенты малого бизнеса ВТБ (Армения) теперь могут оформить кредит «Экспресс» в национальной валюте. Средства доступны на ведение текущей деятельности, погашение задолженности или расширение производства. Максимальная сумма кредита составляет 20 млн драмов РА.
Кредит «Экспресс» доступен без залогового обеспечения, либо с частичным обеспечением со сроком погашения от 12 до 60 месяцев. Решение по продукту клиент получает в течение 2 рабочих дней.
«Малый бизнес является важным направлением для развития экономики республики. Этот сегмент наиболее быстро адаптируется к экономическим изменениям и не боится привлекать заемное финансирование, в том числе на инвестиционные цели. Сегодня мы обслуживаем почти 11 тыс. предприятий малого бизнеса. Новый продукт в нашей линейке позволит им получать средства за два дня без дополнительных документов, а уровень ставок является конкурентным на рынке. Это удобное и универсальное решение для поддержки и развития бизнеса», – прокомментировал заместитель генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Евгений Мотовилов.
В рамках продукта средства доступны на сумму от 500 тыс. до 20 млн драмов РА. Процентная ставка по кредиту составит от 10% до 17% годовых в зависимости от срока, суммы кредита и залога по нему. Эффективная процентная ставка по кредиту составит от 12.7% до 21.92% годовых.
|Дело против сына Сурика Хачатряна отправлено в суд, потерпевший отказался давать показания - СК
|ВТБ (Армения) запустил кредит «Экспресс»
|Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье - Герасимов
|935 студентам из Арцаха власти Армении компенсируют плату за обучение
|Посольство России о приостановке вещания "Sputnik Армения": Этот вердикт скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из желаемого источника
|Офис Омбудсмена начал исследования по вопросу, связанному со вчерашней акцией жителей села Норатус
|Министр: решение о лишении эфира радио <Спутник Армения> принимало не министерство высокотехнологической промышленности
|Политолог: Утверждения о попытке России сменить действующее правительство в Армении - блеф
|Армения готова компенсировать затраты на услуги по уходу за ребенком до трех лет родителям военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими или объявленых умершими
|С 23 января по 12 апреля 2024 года включительно в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|Президент Ирана: Кавказский регион не должен превращаться в поле конкуренции внерегиональных стран
|Пашинян поговорил с Раиси
|Депутат: сколько бы Азербайджан ни заявлял, что арцахский вопрос решен, у него есть опасения по поводу этих утверждений
|Омбудсмен Армении провела беседы с судьями, лишенными свободы
|В России отреагировали на приостановление вещания в Армении Радио Sputnik
|Президент РА: без науки и образования у Армении нет будущего
|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Детский фонд ООН отмечают необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам из Нагорного Карабаха
|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
|Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили полицейское отделение для изучения обстоятельств задержания рыбаков Гегаркуника
|Захарова предложила Пашиняну приехать в Петербург и поднять все имеющиеся вопросы
|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
|В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
|Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
|По факту столкновения между рыбаками и Водным патрулем Севана задержаны 26 человек
|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Депутат: плохие отношения с РФ необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию
|Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы - опрос
|Проблемы, связанные с работой общественного транспорта по-прежнему самые насущные для ереванцев - опрос
|Армения на выставке Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan представит технологический, туристический, образовательный и продовольственный потенциал
|Генпрокуратура Армении не получала ходатайство о задержании и передаче Дмитрия Сетракова компетентным органам РФ: <Идите лесом> сообщает о депортации россиянина
|Движение "Вместе" осуждает продолжающиеся политические преследования и аресты общественных и политических деятелей в Армении
|"От блокады к войне: этническая чистка армян Нагорного Карабаха" - отчет Zovighian Public Office
|Депутат: о какой безопасности Армении идет речь, если с мая вакантны должности командующих ПВ Армении и армяно-российской военной группировки
|Генсек ОДКБ завтра посетит Армению
|Мнение: США начинают более тщательно следить за соблюдением прав человека, в том числе в Армении
|В 2023 году гумпомощь Франции Армении и беженцам Нагорного Карабаха достигла 27,5 млн евро
|В Рустави состоялась церемония открытия офиса первого почетного консула Армении в Грузии
|Выбрать Азербайджан для проведения COP29 - это все равно, что просить огонь, чтобы потушить огонь - АНКА
|Пашинян отметил <определенную подвижность> в переговорном процессе с Баку
|Глава ФФА: в Армении будут построены три современных стадиона, в том числе, и национальный стадион
|Пашинян посоветовал МИД РФ взять трёхстороннее заявление от 9 ноября и прочитать: <Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил>
|О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы: Пашинян о словах Путина по Нагорному Карабаху
|Ряд журналистских организаций выступили с заявлением, в котором осудили факт лишения парламентского журналиста аккредитации
|Член правления РПА обвиняет премьер-министра РА в невыполнении пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Был один-единственный вариант, который решил бы нагорно-карабахскую проблему - обмен Мегри на НК: Пашинян
|"PH International" совместно с Международным университетом "Евразия" запустили инициативу "Центр гражданского образования"
|Суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене меры пресечения полковнику Норайру Асланяну
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху никогда не было варианта, предлагающего решение - Пашинян
|На заседании Совбеза Армении обсудили вопросы регулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсации родным 3 армянских военных, убитых в Тавуше в 2016 году
|В ООН рассказали почему генсек не посетил зону карабахского конфликта
|Оппозиционер судьям и прокурорам: помните, что и после Никола Пашиняна есть жизнь
|Шойгу поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и в Нагорном Карабахе в изменившейся обстановке
|Читать больше
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог
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|"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в Гюмри - депутат
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
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|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
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