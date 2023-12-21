Четверг, 21 Декабря 2023 16:05

АрмИнфо. Клиенты малого бизнеса ВТБ (Армения) теперь могут оформить кредит «Экспресс» в национальной валюте. Средства доступны на ведение текущей деятельности, погашение задолженности или расширение производства. Максимальная сумма кредита составляет 20 млн драмов РА.

Кредит «Экспресс» доступен без залогового обеспечения, либо с частичным обеспечением со сроком погашения от 12 до 60 месяцев. Решение по продукту клиент получает в течение 2 рабочих дней.

«Малый бизнес является важным направлением для развития экономики республики. Этот сегмент наиболее быстро адаптируется к экономическим изменениям и не боится привлекать заемное финансирование, в том числе на инвестиционные цели. Сегодня мы обслуживаем почти 11 тыс. предприятий малого бизнеса. Новый продукт в нашей линейке позволит им получать средства за два дня без дополнительных документов, а уровень ставок является конкурентным на рынке. Это удобное и универсальное решение для поддержки и развития бизнеса», – прокомментировал заместитель генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Евгений Мотовилов.

В рамках продукта средства доступны на сумму от 500 тыс. до 20 млн драмов РА. Процентная ставка по кредиту составит от 10% до 17% годовых в зависимости от срока, суммы кредита и залога по нему. Эффективная процентная ставка по кредиту составит от 12.7% до 21.92% годовых.