Четверг, 21 Декабря 2023 14:05

АрмИнфо. Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору. Об этом говорится в комментарии Посольства России в Армении в связи с решением Комиссии по телевидению и радио РА о приостановке вещания радио "Sputnik Армения".

"Также обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной нам Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря с.г. в конструктивном ключе консультаций по линии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов.

Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - отметили в посольстве России в Армении.

Ранее стало известно, что радио Sputnik Армения на месяц было лишено эфира после того, как комиссия отозвала лицензию у ретранслятора - компании "Тоспа". Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (или порядка $1200).