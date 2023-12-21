Четверг, 21 Декабря 2023 12:48

АрмИнфо. Решение о лишении эфира радио <Спутник Армения> принимало не министерство высокотехнологической промышленности РА. Об этом 21 декабря журналистам заявил глава ведомства Роберт Хачатрян.

Воздержавшись от комментариев относительно решения Комиссии по телевидению и радио РА, принявшей соответствующее постановление, Хачатрян заметил, что по поводу комментариев необходимо обращаться в саму Комиссию.

Прокомментировал министр и слухи о своей возможной отставке. <Со мной по крайне мере, эта тема не обсуждалась. И потом, оценку моей деятельности должен давать не я>, - отметил Хачатрян.

Напомним, что накануне Комиссия по телевидению и радио приняло решение о лишении радио "Спутник Армения" эфира на месяц. Регулятор отозвал на 30 дней лицензию у ретранслятора - радиостанции "Тоспа". Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драм. Первое решение Комиссии связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это "морального права" как иностранный гражданин". Второе решение касается наложения штрафа за авторскую программу экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".