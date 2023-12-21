Четверг, 21 Декабря 2023 12:23

АрмИнфо. Правительство Армении 21 декабря утвердило меры по предоставлению государственной поддержки в организации ухода за детьми до трех лет родителям военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими или объявленых умершими, и получивших медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий

Законопроектом, в частности, в целях организации присмотра и ухода за ребенком до трех лет предлагается заключить договор между родителем погибшего военнослужащего и территориальным центром единой социальной службы Минтруда и соцвопросов Армениа. После подписания договора бенефициар должен подписать договор об оказании услуг с няней, которая не должна иметь ту же прописку, что и бенефициар программы, или же с платным дошкольным учреждением. На данный вид услуги (в день не менее 6 часов) ежемесячно планируется выплачивать бенефициару сумму, указанную в договоре, но не более 104 000 драмов РА.

По словам замминистра здравоохранения Лены Нанушян, с 2021 года в рамках программы преодоления бесплодия с использованием программы вспомогательных репродуктивных технологий для семей родилось 54 ребенка. На 29.11.2023 37 бенефициарам компенсированы затраты на приобретение донорской яйцеклетки, компенсация также передана соответствующим медицинским организациям для 114 бенефициаров, а также за пользование услугами суррогатной матери для 16 бенефициаров.

Премьер Никол Пашинян, в свою очередь, призвал конкретно для данной программы отказаться от ограничений в виде неуплаты компенсации, если в роли няни выступает родная бабушка или кто-то из близких людей, прописанных по тому же адресу. Программой мы не решаем вопрос трудоустройства нянь, а обеспечиваем должный уход за ребенком, заметил он. Глава кабмина счел также необоснованным требование о наличия работы у матери. <Может мать не трудоустроена именно по семейным обстоятельствам, и, руководствуясь нашей логикой, она также не будет работать в течение ближайших трех лет>, - заявил Пашинян.