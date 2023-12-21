Четверг, 21 Декабря 2023 11:52

АрмИнфо. С 23 января по 12 апреля 2024 года включительно в Армении объявляются учебные сборы резервистов. Решение принято 21 декабря на заседании правительства.

<Объявить 23 января по 12 апреля 2024 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Привлечь к сборам до 2838 граждан, из них 2579 рядовых и младших офицеров, 98 старших офицеров, 161 - офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связисты, артиллеристы, по инженерным, разведывательным специальностям)>, - говорится в документе.

Отмечается, что сборы объявляются в целях повышения воинских способностей резервистов, профессиональной переподготовки и подготовки офицеров резерва из прапорщиков с высшим образованием, привлечения к боевому дежурству.

В ходе объявленых сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней.

В целях обеспечения учебно-тренировочных сборов с 23 января по 12 апреля 2024 года включительно будет привлечено до 10 единиц дорожно-строительной техники - колесные многоковшовые экскаваторы (траншеекопатели), задействуя каждое транспортное средство на срок не более 10 календарных дней.