Четверг, 21 Декабря 2023 11:20

АрмИнфо. Кавказский регион не должен превращаться в поле конкуренции внерегиональных стран, а его вопросы должны решаться странами региона без вмешательства посторонних сил. Об этом в ходе телефонного разговора с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявил президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрагим Раиси, передает иранское информационного агентство Mehr.

В ходе телефонного разговора, отмечает источник, президент ИРИ поздравил армянский народ с наступающим св. Рожеством и Новым годом, выразив удовлетворение процессом расширения отношений и реализации двусторонних соглашений. <Исламская Республика Иран поддерживает любые действия и платформы по открытию коммуникационных маршрутов и инфраструктур в регионе, уважая принцип уважения национального суверенитета и территориальной целостности всех стран, и считает это эффективным шагом в направлении консолидации мира и обеспечения интересов своих соседей", - сказал Раиси, комментируя программу правительства Армении <Перекресток мира> по развитию автомобильных и железнодорожных маршрутов, сообщения между двумя странами и странами региона.

"Внешняя политика Исламской Республики Иран в отношении Кавказа остается неизменной", - также сказал Раиси, добавив, что Кавказский регион не должен стать полем конкуренции внерегиональных стран и его вопросы должны решаться странами региона без вмешательства посторонних сил.

Президент ИРИ, указав на успешное проведение встречи <3+3> в Тегеране, назвал это событие конструктивным шагом по укреплению региональных связей и сотрудничества и нормализации отношений стран региона друг с другом. "Развитие отношений с соседями и укрепление связей для обеспечения взаимных интересов и интересов стран региона является основополагающей политикой Ирана", - сказал он.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, расценил продолжение и расширение отношений между Ираном и Арменией как доказательство воли двух стран всесторонне расширять двусторонние отношения.