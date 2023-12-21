Четверг, 21 Декабря 2023 10:03

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян провела беседы с судьями, лишенными свободы и содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Изучено состояние обеспечения прав судей, необходимые документы и условия содержания. Манасян обсудила с медицинским персоналом соответствующих уголовно-исполнительных учреждений ряд вопросов, связанных с состоянием здоровья одного из судей.

Результаты необъявленных визитов будут подведены и направлены соответствующие письма в компетентные органы по поводу зафиксированных проблем.