Четверг, 21 Декабря 2023 10:01

АрмИнфо. В России отреагировали на приостановление вещания в Армении Радио Sputnik.

Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа выразил убеждение, что решение армянского регулятора приостановить на 30 дней работу вещателя Радио Sputnik Армения - проявление цензуры. По мнению депутата, в последнее время официальный Ереван предпринимает ряд недружественных шагов относительно российских структур. "Делает официальные заявления, которые не соответствуют истине, как, например, в ситуации с Нагорным Карабахом. Думаю, что это - ошибка Пашиняна (премьер-министр Армении - ред.). И попытки подыграть некоторым структурам, недружественным России. Думаю, что когда- нибудь Ереван об этом будет сожалеть", - сказал Чепа в беседе с RT.

С точки зрения парламентария, это делается, чтобы "минимум информации доходило до граждан, и чтобы информация искажалась, чтобы избежать недовольства, накапливающегося в Армении".

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что остановка радиовещания Sputnik Армения является самым настоящим нарушением свободы слова

Соловьев подчеркнул, что для многих граждан Армении русский язык является практически родным и запрет на радиовещание, может сказаться отрицательно на отношении двух государств, то есть России и Армении.

"Могу сказать, что не так давно, месяц назад, я был в Армении. Мы проводили конференцию журналистскую... Знаю настроение людей. И понимаю, что очень многие в Армении знают русский язык, и для них вещание российских каналов - часть информационного потока, они привыкли получать информацию и следить за российскими СМИ", - отметил Соловьёв.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал приостановку работы вещателя радио Sputnik Армения

"На мой взгляд, это логичное продолжение политики Пашиняна, складывается впечатление, что одна из его главных задач на посту лидера Армении заключается в том, чтобы подорвать те тесные связи, которые существовали между Арменией и Россией в сфере безопасности, в культурно-информационном пространстве", - пояснил он.

При этом, как добавил собеседник RT, не стоит забывать о том, что экономика Армении сильно зависит от товарооборота с Россией, от поставок российских энергоносителей.

"Поэтому то, что приостанавливается на 30 дней деятельность радиостанции "Тоспа", которая является ретранслятором вещания радио Sputnik Армения, говорит о том, что Пашинян очень не хочет, чтобы армянское общество получало альтернативную точку зрения на ситуацию и процессы, которые происходят в мире, в контексте СВО, на пространстве СНГ. И это говорит о том, что Пашинян будет продолжать эту политику и является откровенно антироссийским ставленником Западом, к сожалению", - заключил аналитик.

Главред RT, супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале лаконично прокомментировала решение армянского регулятора

"Драма на 500 тыс. драмов. Эфенди опять обиделся", - написала Симоньян.

Ранее стало известно, что радио Sputnik Армения на месяц было лишено эфира после того, как комиссия отозвала лицензию у ретранслятора - компании "Тоспа". Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (или порядка $1200).