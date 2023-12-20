Среда, 20 Декабря 2023 19:48

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 20 декабря принял председателя Международной кризисной группы Комфорт Эро (Comfort Arrow). Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РА.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с региональной ситуацией. Были затронуты возможности установления стабильности и прочного мира на Южном Кавказе, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и последние события.

Премьер-министр Пашинян представил позиции армянской стороны, в том числе, принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями о гуманитарных проблемах людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки со стороны Азербайджана, и реализуемых правительством РА программ для их решения. Собеседники обоюдно подчеркнули важность поддержки со стороны международного сообщества.