Среда, 20 Декабря 2023 19:37

АрмИнфо. 20 декабря заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял делегацию, возглавляемую директором регионального офиса по Европе и Центральной Азии Детского фонда ООН Региной Де Доминикис.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Паруйр Ованнисян высоко оценил работу с Детским фондом ООН в Армении и программное сотрудничество по ряду направлений, а также участие Детского фонда ООН в гуманитарном реагировании на нужды вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Стороны подчеркнули необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам, оценки потребностей и защиты детей из наиболее уязвимых групп. Регина де Доминикис отметила прогресс, зарегистрированный в сфере защиты прав детей в Армении, подчеркнув важность активного сотрудничества между отраслевыми ведомствами РА и Детским фондом ООН.