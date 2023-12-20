Среда, 20 Декабря 2023 19:01

АрмИнфо. Комиссия по телевидению и радио РА на заседании 20 декабря приняла решение на 30 дней лишить эфира радио <Спутник Армения>. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно источнику, у армянской радиостанции <Тоспа>, ретранслировавшей эфир радио <Спутник Армения>, отозвана лицензия сроком на один месяц. Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора в 500-кратном размере минимальной зарплаты, т.е. 500 тыс. драм. Комиссия считает, что в эфире допущены нарушения ряда положений закона РА "Об аудиовизуальных медиа".

В частности, свое решение регулятор обосновал тем, что 17 ноября 2023 года в передаче "Пятница с Тиграном Кеосаяном" ее автор и ведущий допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, дал оценки, не имея на это морального права как иностранный гражданин. Также зафиксировано, что во время передачи транслировались призывы к действиям, запрещенным законодательством Армении.

Второе решение связано с авторским стримом "Абовян Time", в котором прозвучали мнения и утверждения, распространяющие панику, не соответствующие действительности и основанные на непроверенных и недостоверных источниках.