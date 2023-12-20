Среда, 20 Декабря 2023 18:19

АрмИнфо. По поручению Омбудсмена Армении Анаит Манасян сотрудники Офиса защитника прав человека посетили отделение Полиции Еревана, где задержаны 26 рыбаков по причине столкновения последних со служащими подразделения Водного патруля в общине Норатус (Гегаркуникская область).

Напомним, что этой ночью рыбаки из нескольких сел собрались в селе Норатус и сегодня провели акцию протеста, перекрыв трассу Ереван-Севан. Их недовольство вызвано запретом на ловлю сига в озере Севан в период нереста рыбы.

Согласно сообщению пресс-службы Омбудсмена, с задержанными пройдут частные беседы, будут изучены основания их задержания, состояние обеспечения их прав, а также подготовленные в связи с этим документы со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что сегодня Следственный комитет распространил сообщение, в котором говорится, что 19 декабря, около 12:40, сотрудники Службы водного патруля Полиции по Гегаркуниской области вместе со служащими ГНКО <Национальный парк Севан> на двух катерах несли службу на озере Севан - на участке близ населенного пункта Норатус. К ним приблизились около 200 рыбацких лодок. Согласно сообщению, находящиеся в них многочисленные люди в масках выкрикивали ругательства в адрес патрульных и сотрудников ГНКО <Национальный парк Севан>, угрожали поджечь их, бросали в их сторону бутылки с бензином и палки.

<Некоторым из них удалось перебраться на принадлежащее ГНКО судно, затеять ссору с находившимися на нем сотрудниками, нанести последним удары руками, ногами и различными предметами. В результате некоторые из сотрудников ГНКО <Национальный парк Севан>, по предварительным данным, получили телесные повреждения различной степени тяжести>, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время патрульные и сотрудники Нацпарка призывали людей в масках прекратить незаконные действия и подчиниться их законным требованиям. Однако подъехавшие к ним на лодках лица продолжили свои агрессивные действия, один из них перерезал веревку, удерживающую принадлежащую ГНКО лодку, и забрал судно. Патрульные преследовали рыбаков около 2 км, но последним удалось уйти. Сообщение аналогичного содержания поступило в СК и от сотрудников ГНКО <Национальный парк Севан>.