Среда, 20 Декабря 2023 18:02

АрмИнфо. Москва исходит из того, что премьер- министр Армении Никол Пашинян воспользуется приглашением президента России и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной встрече на уровне глав государств- участников СНГ. Там собственно говоря можно было бы поднять все интересующие вопросы. Об этом 20 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать вчерашние обвинения премьера Армении в адрес России.

"А наша позиция по всем аспектам армяно-азербайджанской нормализации неоднократно и подробно излагалась и президентом страны, и министром иностранных дел, комментировалась администрацией президента РФ и МИДом в целом. В Москве руководствуются союзническим характером отношений с Арменией и неизменно готовы решать все возникающие темы в спокойном, профессиональном и партнерском ключе", - добавила дипломат.

Отметим, что 19 декабря, премьер Армении в интервью ОТА комментируя недавнее заявление МИД России об опасности попыток дезавуировать договоренности РФ, Азербайджана и Армении, посоветовал российскому внешнеполитическому ведомству взять трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и прочитать вплоть до 8 пункта включительно. "Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. Т.е. в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?", - сказал Пашинян.

Он обратил внимание на то, что российский миротворческий контингент был командирован в Нагорный Карабах на основании решения Федерального Собрания РФ. "И в этом решении Федерального Собрания указано, что миротворческий контингент находится там для защиты гражданского населения. Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?", - вопрошал премьер.