Среда, 20 Декабря 2023 17:53

АрмИнфо. 18 декабря 2023 года в Москве состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В заседании участвовали премьер-министр Азербайджана А.Асадов, премьер-министр Беларуси Р.Головченко, премьер-министр Казахстана А.Смаилов, председатель Совета глав правительств СНГ, председатель Кабинета министров Кыргызстана А.Жапаров, председатель правительства Российской Федерации М.Мишустин, премьер-министр Таджикистана К.Расулзода, премьер-министр Узбекистана А.Арипов, вице-премьер-министр Армения М.Григорян, генеральный секретарь СНГ С.Лебедев.

Делегацию Туркменистана возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Х.Гелдимырадов.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве.

С видеоприветствием к участникам обратился президент РФ В.Путин. Он отметил, что в ходе председательства России в Содружестве, которое начнётся с 1 января, планируется развивать практику проведения совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Х.Гелдимырадов подчеркнул, что Туркменистан активно взаимодействует с межгосударственными объединениями на евразийском пространстве, уделяя особое внимание вопросам экономического сотрудничества и региональной интеграции.

На заседании было принято заявление глав правительств государств – участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества. В нем признается высокий потенциал такого взаимодействия для развития отношений партнерства, дружбы и добрососедства между странами, выражается стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждаются ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества.