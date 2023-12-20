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 Среда, 20 Декабря 2023 17:49

В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС

В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС

АрмИнфо. 18 декабря 2023 года состоялся визит в Брюссель, Бельгия, делегации Туркменистана, возглавляемой директором Института государства, права и демократии Туркменистана Я.Нурыевым.

В состав туркменской делегации вошли Омбудсмен, представители министерств Иностранных дел, Внутренних дел и Адалат. Руководители Посольства Туркменистана в Бельгии и Делегации ЕС в Туркменистане участвовали посредством видеосвязи.

Делегация ЕС была представлена Отделом Центральной Азии Европейской службы внешних связей, представителями Генерального директората по международным партнерствам Европейской комиссии и Офисом Специального представителя ЕС по Центральной Азии.

В ходе Диалога стороны обсудили Национальный план действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, с фокусом на укрепление правовой системы и повышение ответственности в области прав человека, а также проведен подробный обзор деятельности института Омбудсмена за 2023 год.

Туркменская сторона подробно проинформировала европейских партнеров об усилиях нашей страны по обеспечению свободы передвижения и вероисповедания, а также регистрации новых общественных организаций и представила обновленные данные о проводимых реформах в сфере прав человека в Туркменистане.

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