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|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
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|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
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|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
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|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
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|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
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|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Депутат: плохие отношения с РФ необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию
|Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы - опрос
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|Движение "Вместе" осуждает продолжающиеся политические преследования и аресты общественных и политических деятелей в Армении
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АрмИнфо. 18 декабря 2023 года состоялся визит в Брюссель, Бельгия, делегации Туркменистана, возглавляемой директором Института государства, права и демократии Туркменистана Я.Нурыевым.
В состав туркменской делегации вошли Омбудсмен, представители министерств Иностранных дел, Внутренних дел и Адалат. Руководители Посольства Туркменистана в Бельгии и Делегации ЕС в Туркменистане участвовали посредством видеосвязи.
Делегация ЕС была представлена Отделом Центральной Азии Европейской службы внешних связей, представителями Генерального директората по международным партнерствам Европейской комиссии и Офисом Специального представителя ЕС по Центральной Азии.
В ходе Диалога стороны обсудили Национальный план действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, с фокусом на укрепление правовой системы и повышение ответственности в области прав человека, а также проведен подробный обзор деятельности института Омбудсмена за 2023 год.
Туркменская сторона подробно проинформировала европейских партнеров об усилиях нашей страны по обеспечению свободы передвижения и вероисповедания, а также регистрации новых общественных организаций и представила обновленные данные о проводимых реформах в сфере прав человека в Туркменистане.
|Президент РА: без науки и образования у Армении нет будущего
|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Детский фонд ООН отмечают необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам из Нагорного Карабаха
|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
|Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили полицейское отделение для изучения обстоятельств задержания рыбаков Гегаркуника
|Захарова предложила Пашиняну приехать в Петербург и поднять все имеющиеся вопросы
|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
|В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
|Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
|По факту столкновения между рыбаками и Водным патрулем Севана задержаны 26 человек
|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Депутат: плохие отношения с РФ необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию
|Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы - опрос
|Проблемы, связанные с работой общественного транспорта по-прежнему самые насущные для ереванцев - опрос
|Армения на выставке Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan представит технологический, туристический, образовательный и продовольственный потенциал
|Генпрокуратура Армении не получала ходатайство о задержании и передаче Дмитрия Сетракова компетентным органам РФ: <Идите лесом> сообщает о депортации россиянина
|Движение "Вместе" осуждает продолжающиеся политические преследования и аресты общественных и политических деятелей в Армении
|"От блокады к войне: этническая чистка армян Нагорного Карабаха" - отчет Zovighian Public Office
|Депутат: о какой безопасности Армении идет речь, если с мая вакантны должности командующих ПВ Армении и армяно-российской военной группировки
|Генсек ОДКБ завтра посетит Армению
|Мнение: США начинают более тщательно следить за соблюдением прав человека, в том числе в Армении
|В 2023 году гумпомощь Франции Армении и беженцам Нагорного Карабаха достигла 27,5 млн евро
|В Рустави состоялась церемония открытия офиса первого почетного консула Армении в Грузии
|Выбрать Азербайджан для проведения COP29 - это все равно, что просить огонь, чтобы потушить огонь - АНКА
|Пашинян отметил <определенную подвижность> в переговорном процессе с Баку
|Глава ФФА: в Армении будут построены три современных стадиона, в том числе, и национальный стадион
|Пашинян посоветовал МИД РФ взять трёхстороннее заявление от 9 ноября и прочитать: <Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил>
|О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы: Пашинян о словах Путина по Нагорному Карабаху
|Ряд журналистских организаций выступили с заявлением, в котором осудили факт лишения парламентского журналиста аккредитации
|Член правления РПА обвиняет премьер-министра РА в невыполнении пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Был один-единственный вариант, который решил бы нагорно-карабахскую проблему - обмен Мегри на НК: Пашинян
|"PH International" совместно с Международным университетом "Евразия" запустили инициативу "Центр гражданского образования"
|Суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене меры пресечения полковнику Норайру Асланяну
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху никогда не было варианта, предлагающего решение - Пашинян
|На заседании Совбеза Армении обсудили вопросы регулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсации родным 3 армянских военных, убитых в Тавуше в 2016 году
|В ООН рассказали почему генсек не посетил зону карабахского конфликта
|Оппозиционер судьям и прокурорам: помните, что и после Никола Пашиняна есть жизнь
|Шойгу поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и в Нагорном Карабахе в изменившейся обстановке
|20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|В Армении будут сниматься фильмы и сериалы для NETFLIX
|На 76 году жизни скончался один из лучших бомбардиров армянского футбола Николай Казарян
|ОДКБ не планирует проводить учения на территории Армении в следующем году
|Летчики оперативно-тактической авиации ЮВО совершили полеты по маршрутам в районе высокогорья Армении
|ВТБ (Армения) открыл в отделениях зоны обслуживания клиентов «Привилегии»
|Спасательная служба МВД Армении и Японское агентство международного сотрудничества продолжат взаимодействие по предупреждению стихийных бедствий
|В Ереван прибыл гуманитарный груз от Уполномоченного по правам человека в РФ
|Луис Морено Окампо опубликовал 2-й отчет о геноциде народа Нагорного Карабаха
|Чиновник Абовянского муниципалитета обвиняется в получении взятки за совершение незаконное бездействие
|Посол Армении на встрече с лидером греческой партии "Путь свободы" представил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|МИД: Армения не присоединялась к решению Совета ЕС об ограничительных мерах по так называемому "европейскому списку Магнитского"
|В Ереване строят "эпоху мира" с Баку на фоне продолжающихся территориальных притязаний Азербайджана на всю территорию Армении
|Амбакум Григорян назначен главой Уголовно-исполнительной службы
|ЮКЖД продлевает акцию бесплатного проезда для переселенцев из Нагорного Карабаха
|Читать больше
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