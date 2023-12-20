Среда, 20 Декабря 2023 17:38

АрмИнфо. Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог. Подобного мнения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, 20 декабря в ходе еженедельного брифинга, на просьбу прокомментировать появление, а потом исчезновение упоминаний об Армении и Азербайджане в заявлении ЕС о продлении санкций в отношении ряда стран за нарушения в области прав человека, Захарова отметила, что в Москве знакомы с ситуацией.

"Видели, действительно факт некой доработку есовцами опубликованного 17 декабря заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля, сделанного от имени Евросоюза о продлении ограничительных мер.

В его первоначальной версии в списке третьих стран фигурировали Азербайджан и Армения. Однако, через некоторое время они оттуда чудеснейшим образом исчезли", - констатировала российский дипломат.

При этом она выразила убеждение, что этот вопрос было бы правильнее адресовать "брюссельским фокусникам". "Потому, что это ну действительно какая-то магия. Это жонглирование различными версиями своих документов. Что касается нашей оценки, то хотела бы отметить, что все попытки Брюсселя придать своим антироссийским рестрикциям вид соответствия международно-правовым нормам за счет подтягивания всеми правдами и неправдами к своим санкционным мерам третьих стран - это пустое, неконструктивное, бесперспективное занятие", - отметила она.

По ее словам, с какой стороны на них не смотри, односторонние ограничительные меры ЕС, принимаемые в обход Совбеза ООН - являются грубым нарушением норм международного права.

"А вот история с появлением, а затем исчезновением Азербайджана и Армении из списка стран, поддерживающих так называемые права человека санкции ЕС - это как раз тот самый яркий пример неоколониального мышления в политике Брюсселя. А также того, чего непосредственно хочет западное сообщество во главе с США и под эгидой Брюсселя от влезания в процесс урегулирования отношений между этими странами", - отметила российский дипломат.

Захарова еще раз подчеркнула, что единственная цель и задача никаким образом не связана с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулирования длительного кризиса. По ее словам, это только желание в очередной раз занять какую-то антироссийскую точку, взять еще одну антироссийскую высоту, закрепиться в очередной раз на антироссийских позициях где-то в непосредственной близости от России.

"Не дать реализоваться всему тому позитивному, конструктивному и, кстати говоря, эффективному, что было выработано под эгидой или содействием России. В попытке заставить наших соседей следовать санкционному, в том числе и антироссийскому курсу Евросоюз идет на всё, что можно, включая, как мне кажется, прямой подлог ", - отметила она, выразив убеждение, что это не случайность или опечатка, а прямой подлог.

При этом дипломат пожелала, чтобы это было всем уроком, чтобы быть на чеку с есовским и натовским двурушничеством. Представитель российского МИД добавила, что Москва видела опровержение из соответствующих столиц, что они не поддерживали указанные санкции.

"В любом случае, односторонние санкции и ограничительные меры ЕС, еще раз повторю, являются грубейшим нарушением междунродного прва", - подытожила Захарова.

Отметим, что 17 декабря было распространено заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о продлении еще на год ограничительных мер по так называемому "европейскому списку Магнитского", где отмечалось, что Армения и Азербайджан поддержали данное решение. Через сутки, упоминания об Армении и Азербайджане были удалены.

В МИД Армении АрмИнфо сообщили, что Ереван не присоединялся к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря.