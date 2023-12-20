Среда, 20 Декабря 2023 17:31

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 74-120 на улице Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна; жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 55/9-188/17 на улице Царава Ахбюра;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Цахкаландж, Овтамеч, Гегакерт;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Мравяна, Камо, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис;

в Котайкской области:

11 ։00-15 ։00 жилые дома 85-89 в кв. ‘Микрошрджан”, рестораны “Гор-Ман”, “Кристалл”, торговый центр “Ж. Мкртчян”, центр Диагностики, Центр тестирования “Профиль теставорман диалез кентрон”, хлебный цех ‘Овакимян”, магазин мебели ‘Г. Арутюнян”, ООО “Карен Погосян” и прилегающие территории в городе Раздан;

11 ։00-16 ։00 села Гегашен, Зовк; частично село Ариндж;

11 ։00-17 ։00 частично села Джрвеж, Дзорахбюр, Птгни;

в Гегаркуникской области:

11 ։00-12 ։30 села Гегамасар, Норакерт, Покр Масрик, Авазан, Арпунк, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։00-16 ։30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-14:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван, Михайловка;

11:00-15:00 села Лернаван и Джрашен;

в Ширакской области:

11:00-14:00 кварталы “Ширакаци”, “Хачкар” в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 59-99 на улице Агюсагорцнери, 54-75 на улице Христофори, частные дома 1-18 на переулке Христофора, частные дома 48-60 на улице Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7/1-7А на улице Сундукяна, жилые дома 8-10 на улице Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 9, 10 на улице Райсовет, жилые дома 3-5 на 2-ом переулке Азатутяна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы С. Саргиса, П. Севака, Хоренаци, Раффи, Н. Аштаракеци, Абовяна, Араратян, квартал “Багаван” в городе Аштарак; села Ошакан, Воскеат, Воскеваз, Сасуник, Агарак, Пшатаван, Джанфида, Маргара, Воскеат, Воскеваз, Сасуник, Агарак, Пшатаван, Джанфида, Маргара, Аразап, Аргаванд, Тандзут, Шенаван, Беркашат, Нор Кесария;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улица Огостоси 23 в городе Арташат; частично улица Абовяна в селе Мргаван;

в Котайкской области:

10:00-12:00 жилые дома 7-10, 10А, 13-24 в 4-ом квартале, школа N4, автостанция, суд, дом культуры филиал банка “АКБА Кредит”, ресторан “Муш”, офис компании “Веолия Джур” в городе Чаренцаван;

12 ։00-13 ։00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, дом быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11 ։00-16 ։00 село Маяковский и прилегающие территории, частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

11 ։00-16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։30-12:30 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։00-13:30 частично город Мартуни, населенный пункт Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180