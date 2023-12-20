Среда, 20 Декабря 2023 16:31

АрмИнфо. ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере. Об этом заявила региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис.

Поприветствовав реформы в образовательном секторе Армении, она особо отметила осуществляемые шаги в направлении инклюзивного и дошкольного образования, реализации стратегии цифровизации, внедрения нового образовательного стандарта и разработку нового закона <О молодежи>.

В ходе встречи стороны коснулись вопросов обеспечения права на образование детей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и организации процесса их обучения в государственных школах.

Министр в этой связи сообщила, что в школах областей Армении и Еревана зачислено более 17 тыс. школьников из Арцаха, более тысячи учащихся продолжают свое образование в колледжах и училищах, ВУЗы также организовывают обучение арцахских студентов по соответствующим специальностям.

Она придала важность усилиям ЮНИСЕФ в качестве сопредседателя рабочей группы <Гуманитарное реагирование на образовательные потребности детей и молодежи, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха>.

В ходе встречи собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, была выражена готовность приложить усилия для повышения эффективности имеющегося сотрудничества.