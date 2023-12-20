Среда, 20 Декабря 2023 16:30

АрмИнфо. В результате столкновения между рыбаками и служащими подразделения Водного патруля подвергнуты приводу 26 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Так, согласно источнику, из Полиции МВД Армении 19 декабря в СК поступили сообщения и документы, согласно которым 19 декабря, около 12:40, сотрудники Службы водного патруля Полиции по Гегаркуниской области вместе со служащими ГНКО <Национальный парк Севан> на двух катерах несли службу на озере Севан - на участке близ населенного пункта Норатус. К ним приблизились около 200 рыбацких лодок. Согласно сообщению, находящиеся в них многочисленные люди в масках выкрикивали ругательства в адрес патрульных и сотрудников ГНКО <Национальный парк Севан>, угрожали поджечь их, бросали в их сторону бутылки с бензином и палки.

<Некоторым из них удалось перебраться на принадлежащее ГНКО судно, затеять ссору с находившимися на нем сотрудниками, нанести последним удары руками, ногами и различными предметами. В результате некоторые из сотрудников ГНКО <Национальный парк Севан>, по предварительным данным, получили телесные повреждения различной степени тяжести>, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время патрульные и сотрудники нацпарка призывали людей в масках прекратить незаконные действия и подчиниться их законным требованиям. Однако подъехавшие к ним на лодках лица продолжили свои агрессивные действия, один из них перерезал веревку, удерживающую принадлежащую ГНКО лодку, и забрал судно. Патрульные преследовали рыбаков около 2 км, но последним удалось уйти. Сообщение аналогичного содержания поступило в СК и от сотрудников ГНКО <Национальный парк Севан>.

<Учитывая, что полученные фактические данные содержат очевидные признаки грабежа с использованием предмета, хулиганство с использованием заранее подготовленных предметов и средств с целью причинения телесных повреждений группой лиц и угрозу такого использования, а также признаки вмешательство в законную деятельность должностного лица, с использованием специально изготовленного предмета и средства, возбуждено уголовное дело в отделе по расследованию преступлений против человека Главного управления по расследованию особо важных дел РА Следственного комитета - по п.2 ч. 2 ст. 253, ч.3 ст. 297 и п.2 ч.4 ст.452 УК РА. Сформирована следственная группа, проводится предварительное следствие>, - говорится в сообщении СК.

В результате проведенной сотрудниками Полиции спецоперации 26 человек были задержаны и доставлены в осуществляющий производство орган - на основании непосредственно возникшего обоснованного подозрения в совершении преступных деяний. Принято решение об их задержании.

Отметим, что ночью рыбаки из нескольких сел собрались в селе Норатус и сегодня провели акцию протеста, перекрыв трассу Ереван-Севан. Их недовольство вызвано запретом на ловлю сига в озере Севан в период нереста рыбы.