Среда, 20 Декабря 2023 16:14

АрмИнфо. С 2019 года власти Армении постоянно увеличивают финансирование науки в Республике Армения. В 2023 году, к примеру, по сравнению с 2015 годом, финансирование сферы науки выросло на 151%, примерно в 2,5 раза. В 2024 году финансирование науки увеличится на 181%, заявил 20 декабря премьер РА Никол Пашинян на мероприятии, посвященном 80-летию со дня основания Национальной академии наук.

Премьер напомнил также о программе повышения заработной платы работникам науки, которая стартовала с 1 января 2022 года и продолжится до 2026 года. После 2026 года будут подведены итоги и правительство примет дальнейшие решения. <С 2022 года ученые и научные коллективы получают гранты на конкурсной основе. Они подают темы на финансирование, конкурсная комиссия принимает, обсуждает и присуждает гранты. Хочу подчеркнуть, что в 2023 году в рамках этих конкурсных грантовых программ был присужден грант в размере 8,4 млрд драмов. В 2024 году сумма грантов из госбюджета составит 9,3 млрд драмов. По итогам 2024 года эта грантовая программа затронет около 1000 ученых>, - указал он.

По расчетам правительства, в результате запуска этих программ в 2022-2023 годах количество людей, занимающихся научной деятельностью в Армении, увеличилось примерно на 296. При этом большинство из них - ученые моложе 55 лет, заметил глава кабмина.

Говоря о следующем по важности проекте, премьер-министр упомянул проект по оснащению научных организаций современными приборами, который будет реализован с 2018 года. В период с 2018 по 2022 годы 26 научных организаций за счет государственных грантов приобрели апаратуру на сумму около 5 миллиардов драмов. Речь идет о 70 наименованиях научных приборов.

<В качестве сравнения отмечу, что в 2013-17 годах на эти цели было выделено всего 961 млн драмов. То есть инвестиции по этой линии выросли более чем в 5 раз, и, если впредыдущий период мы реализовали это с помощью грантов, то начиная с 2023 года расходы приобретение научных приборов будет осуществлено бюджетной строкой в госбюджете, и в бюджете 2023 года на эти цели было выделено 5,1 млрд драмов. На 2024 год в сфере науки в целом предусмотрены капитальные затраты в размере 8,6 млрд драмов>, - отметил он, подчеркнув, что на сегодня уже заключено большое количество тендеров, имеется 95 заявок на получение оборудования на общую сумму 7,1 млрд драмов. <То есть мы осуществляем капитальные затраты в сфере науки и развития человеческих ресурсов, и благодаря этим текущим программам около 3 десятков научных организаций получат это оборудование>, - отметил Никол Пашинян.