Среда, 20 Декабря 2023 15:54

АрмИнфо. Азербайджан заявляет, что заинтересован в подписании мирного договора с Арменией, но, к сожалению, слов недостаточно, нужны действия. Об этом заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян заявил в интервью BBC World, говоря о процессе урегулирования отношений Ереван-Баку.

"Факт в том, что Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор на основе принципов, предложенных международным сообществом", - заявил замминистра, добавив, что азербайджанская сторона ранее неоднократно отказывалась от участия в переговорах, направленных на урегулирование отношений.

По словам Костаняна, армянская сторона привержена установлению мира, обсуждениям в этом направлении и нормализации отношений с соседним Азербайджаном. Он считает, что Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении, в этом вопросе не может быть неопределенностей. "Необходимо иметь четкую границу в соответствии с Алма-Атинской декларацией. Также необходимо договориться о принципах открытия транспортных коммуникаций, которые будут учитывать и уважать суверенитет стран", - добавил замминистра.

Что касается заявлений азербайджанской стороны о том, что армяне, насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха, могут вернуться в свои дома, и Баку готов обеспечить их безопасность, то Костанян отметил, что ни один из покинувших Родину предков армян не вернулся туда, значит можно констатировать, что они не видят гарантий безопасности. "Выводы делайте сами. Все это происходит несмотря на решение Международного суда, которым Азербайджан обязуется обеспечить право этих людей на возвращение", - отметил он.

Меж тем, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью BBC World отметил, что Азербайджану и Армении удалось удивить мир позитивной повесткой дня.

"7 декабря две страны выступили с совместным заявлением, в котором выразили намерение продвигать мирную повестку дня и осуществлять меры укрепления доверия", - сказал Гаджиев.

По словам помощника президента, последние три месяца стали самым спокойным периодом в истории армяно-азербайджанских отношений. "Нет ни войны, ни зверств, ни конфронтации... На местах обеспечен относительный мир. Настало время преобразовать его в длительный мир, включая подписание мирного договора", - заверил Гаджиев.

По его заверению, в настоящее время между Азербайджаном и Арменией продолжаются переговоры на дипломатическом уровне: "Азербайджан готов заключить мирный договор с Арменией. По этой причине Азербайджан также предложил пять основополагающих принципов и текст мирного договора. В настоящее время между Арменией и Азербайджаном существуют дипломатические обязательства в рамках прямых переговоров".