Среда, 20 Декабря 2023 15:49

АрмИнфо. В офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна отреагировали на очередные высказывания премьер-министра Армении о переговорном наследии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Вчера премьер выплеснул очередную порцию многократно повторяемой лжи о переговорном процессе. Хотя нам изрядно надоело каждый раз опровергать очевидную ложь, все же для напоминания, ниже приведу ссылки того, о чем уже много раз говорили. Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести. К сожалению, совесть мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть", - заявил руководитель Офиса второго президента Баграт Микоян.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян 19 декабря в интервью Общественному телевидению Армении заверил, что все варианты решения нагорно-карабахского вопроса, которые были "на столе", начиная с Мадридских принципов, предполагали "нерешение" конфликта.

По его заверению, в переговорном процессе по урегулированию проблемы никогда не было такого варианта, который предлагал бы решение нагорно-карабахского вопроса. "Не было документа, после подписания которого, считалось бы, что карабахский конфликт решен. Был один-единственный вариант в 1999 году, в случае подписания которого можно было сказать, что вопрос Нагорного Карабаха решен. Это был вариант обмена района Мегри (Сюникская область Армении - ред.) и Нагорного Карабаха. Только так можно было закрыть вопрос. То есть, Мегринский район сдавался Азербайджану, а Нагорный Карабах присоединялся к Армении", - сказал Пашинян.

По мнению премьера, это делалось нарочно, чтобы вопрос Нагорного Карабаха использовать как дубинку против Армении, а возможно и Азербайджана.