Среда, 20 Декабря 2023 15:26

АрмИнфо. Преобладающее большинство респондентов в Ереване против инициативы Совета старейшин Еревана многократно повысить платы за парковку в Ереване. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Скажите, сделаем - покрасим, взыщем", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на просьбу выразить отношение к проекту решения горсовета Еревана с 1 января 2024 года установить плату за парковку на "красных линиях" в центре столицы в размере 160 000 драмов в год, за пределами центра - 24 000 драмов, 52.9% опрошенных высказались категорически против, 16.1% - скорее против, 13.1% - скорее да, 13% - поддержали данное предложение, еще 4.9% затруднились ответить.

При этом 54.9% жителей малого центра высказались категорически против данной инициативы, 14.3% - скорее против, 15.4% - скорее поддержали,

13.2% - поддержали, 2.2% - затруднились ответить. Против данной инициативы высказалось 59.2% опрошенных водителей, 13.9% - скорее против, 11.9% - скорее за, 12.9 % - высказались за данную инициативу, 2% - затруднились ответить.

Вместе с тем, в целом, более половины респондентов в Ереване поддержали решение правительства Армении с 1 декабря обложить физлиц, сдающих жилье в аренду 10% подоходным налогом. Так, 26.1% - полностью поддерживают данное решение, 25.9% - скорее поддерживают, 13.9% - скорее не поддерживают, 31.9% - категорически не поддерживают, еще

2.3% затруднились ответить.

При этом на просьбу оценить по 5-бальной шкале (5 - отлично, 1- плохо) работу политических сил в Совете старейшин Еревана, самую высокую оценку удостоилась фракция "Общественный голос" - 3.7 баллов, на втором месте правящий "Гражданский договор" 3.2 балла, на третьем месте - Национальный прогресс - 3 балла, и на четвертом месте расположились фракции "Республика" и "Мать Армения" - 2.9 баллов.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 13 декабря по 16 декабря текущего года. Объем выборки составил 800 человек, погрешность +/- 3.5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.