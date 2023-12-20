Среда, 20 Декабря 2023 15:03

АрмИнфо. Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Скажите, сделаем - покрасим, взыщем", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так на вопрос, считают ли они оправданными выделение порядка $500 000 на украшение города, 30.3% - опрошенных назвали данные затраты совершенно неоправданными, 19.3% - скорее неоправданными, 20.1% - оправданными, 27.3% - скорее оправданными, еще 3.1% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 13 декабря по 16 декабря текущего года. Объем выборки составил 800 человек, погрешность +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.