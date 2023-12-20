Среда, 20 Декабря 2023 15:01

АрмИнфо. Проблемы, связанные с работой общественного транспорта по-прежнему самые насущные для ереванцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Скажите, сделаем - покрасим, взыщем", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на просьбу назвать самую насущную проблему для Еревана 32.9% (37.1% - в 2022 году) респондентов указали на ненадлежащую работа общественного транспорта, 27.5% - движение транспорта по городу, пробки и отсутствие парковочных мест (5.5% - в 2022 году), 24.6% - вывоз мусора (25.1% - в 2022 году), 15.4% - экология (10.9% - в 2022 году), 15.3% - бродячие собаки (2.9 % - в 2022 году), 12.9% - плохое состояние дорог (3.9% - в 2022 году), 7.9% - чистота города, 6% - инфляция, 5.6% - озеленение, 4.8% - плохое состояние образовательной системы, 3.9% - безопасность, 3.8% - незаконная застройка. 3.1% - проблемы, связанные с лифтами, 2.9% - безработица, 2.9% - плохое обслуживание в медучреждениях, 2.5% - освещение города. Еще 12.3% опрошенных дали иные ответы, а 3 % и вовсе затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, 33.1% опрошенных в качестве позитивных шагов со стороны городских властей за последний год нахвали ввоз новых автобусов и

внедрение новых маршрутов. Еще 13.4% опрошенных назвали асфальтирование дорог, 13.1% - облагораживание дворов, 12.5% - увеличение озеленительных территорий. 8.1% респондентов дали иной ответ, 21.1% опрошенных не увидели никаких изменений, еще 1.6% затруднились ответить.

На уточнение, какие мероприятия им бы хотелось, чтобы организовала мэрия -32.4% респондентов высказались за организацию детских мероприятий. 21.9% - за увеличение проектов по озеленению,18.6% - за культурные мероприятия, 15.1% - субботники, 14.6% - строительство детских площадок, 8.1% - мероприятия для молодежи, 5.4% - спортивные программы, 11.9% - дали иные ответы. Еще 8.6% опрошенных затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 13 декабря по 16 декабря текущего года. Объем выборки составил 800 человек, погрешность +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.