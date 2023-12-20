Среда, 20 Декабря 2023 14:25

АрмИнфо. Армения на выставке Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, которая будет проходить с 13 апреля по 13 октября 2025 года, представит технологический, туристический, образовательный и продовольственный потенциал. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

В частности, первый сектор павильона откроет для посетителей модель современного образования в нашей стране, в рамках которого будут представлены Центр креативных технологий ТУМО, инженерные лаборатории Армат, технологии COAF и ряд других образовательных программ, которые будут интересны японской общественности.

Следующий сектор - это высокие технологии, в том числе ИТ-сектор и высокотехнологическая промышленность.

Третье направление, которое Армения намерена представить лучшим образом для японской общественности - это туризм. В этой связи министр отметил, что в данной области будет проведена серьезная подготовительная работа в контексте содержания с целью полноценного раскрытия туристического потенциала страны. И последним сектором станет продовольствие и вино.

Согласно предварительным оценкам в мероприятии ожидается участие 28 млн. посетителей. По словам Керобяна, Армения представит на выставке павильон высоко класса, который спроектирован ведущей японской компанией MASH CORPORATION в сотрудничестве с архитектурной мастерской Армении <Сторакет>. <Помимо этого, мы попробуем наш павильон оснастить многочисленными инновационными, цифровыми технологиями, решениями искусственного интеллекта, робототехникой, блокчейн технологиям, крипто, NFT и др.>, - сказал он. Министр отметил, что павильон подобного класса отражает отношение нашей страны к Японии и является в некотором смысле вкладом в развитие армяно-японских отношений.

Керобян заметил также, что для Армении в первую очередь интересны современные образовательные технологии, которые применяются в Японии. В этой связи он сообщил, что уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с тематическими павильонами Японии.

В частности, до 2025 года Министерство экономики намерено организовать визиты бизнес-делегаций в Японию, чтобы уже во время ЭКСПО армянские компании имели установленные связи с японскими партнерами и сумели реализовать сформированный интерес.

Министр заметил, что японский рынок очень интересен Армении, так как по величине экономика Японии является в мире 3-й или 4-й с объемом ВВП в $3.5-4 трлн.. "Япония нам интересна для экспорта и импорта, обмена технологиями, а также по ряду других направлений, в том числе в контексте налаживания связей между людьми. А сегодня имеющийся уровень отношений и взаимной торговли очень далек от потенциала>, - заключил он.

Руководитель проекта по строительству павильона Армении на выставке Казуя Мурота отметил, что в Японии мало знают об Армении, тогда как он является большим фанатом нашей страны. <Я хочу , чтобы таких как я в Японии стало больше, и цель ЭКСПО заключается именно в этом>, - подметил он, заявив, что не пожалеет усилий для того, чтоб павильон Армении укоренился в сердцах японцев.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Японией по итогам 10 месяцев возрос на в 2.4 раза, составив $315.5 млн. При этом наблюдается роста экспорта - на 24,5% до $3.1 млн., при росте импорта в 2.5 раз до $312.4 млн.

Напомним, что регистрационное досье Японии на выставку Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan было одобрено Генеральной ассамблеей Международного бюро выставок (BIE) в 2020 году, когда во всем мире бушевала пандемия Covid-19, заставившая человечество столкнуться с беспрецедентным кризисом.

Размышление над темой выставки Expo 2025 Osaka Kansai, <Создание общества будущего для нашей жизни> и принятие необходимых мер стало миссией этого века. Международное сообщество приложило серьезные усилия для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году, и эти усилия соответствуют значимости проведения ЭКСПО.

Expo 2025 Osaka Kansai предоставит миру возможность собраться в одном месте, чтобы исследовать тему <жизни>. Эта выставка будет способствовать взаимодействию между людьми всего мира с разными ценностями, что приведет к новым человеческим связям и творческим усилиям. Expo 2025 Osaka Kansai поделится с миром надеждами на светлое будущее, преодолев нынешний глобальный кризис, защитив жизни людей и задумавшись о жизни и образе жизни.

Место проведения выставки расположено на искусственном острове Юмешима, расположенном у набережной в Осаке, откуда открывается вид на Внутреннее море Сето.