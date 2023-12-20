Среда, 20 Декабря 2023 13:44

АрмИнфо. Ходатайство о задержании и передаче (экстрадиции) Дмитрия Сетракова компетентным органам Российской Федерации не было получено, обсуждено и удовлетворено в Генеральной прокуратуре Армении. Об этом сообщила 20 декабря, советник генерального прокурора республики по связям с общественностью и СМИ Лусине Мартиросян.

<Генпрокуратура РА не располагает информацией относительно расследования дела в отношении Дмитрия Сетракова компетентными органами РФ, а также его обнаружения на территории Армении.

Как информировали ранее, заявление (армянского -ред.) правозащитника Артура Сакунца было направлено в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, с целью проверки изложенных в нeм сведений, после чего будет обсуждаться вопрос о возбуждении производства>, - отметила представитель надзорного органа.

10 декабря отделение правозащитной организации Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре сообщило, что в Гюмри российские военные задержали россиянина Дмитрия Сетракова. Правозащитники утверждали, что против него было возбуждено уголовное дело об уклонении от мобилизации и самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Руководитель правозащитной организации Артур Сакунц сказал <Радио Свобода>, что на военной базе в Гюмри подтвердили нахождение Дмитрия Сетракова под стражей, он задержан на 27 суток. Как отметил Сакунц, на базе ему сказали, что россиянин будет отбывать наказание в РФ, если суд признает его виновным. Официальных комментариев от российской стороны не было. По его словам, россиянин Дмитрий Сетраков - контрактник, он переехал в Армению после начала боевых действий на Украине.

Вместе с тем проект <Идите лесом>, помогающий россиянам избежать мобилизации, сообщил в Telegram, что Дмитрий Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля 2023 года добровольно оставил часть, а 11 октября сдался с повинной военной полиции на территории России. Сотрудники проекта помогли россиянину скрыться от военных, выехать из страны, и 30 ноября Дмитрий Сетраков был в Ереване. В проекте уточнили, что россиянина задержали 7 декабря, с тех пор он не выходит на связь. Согласно заявлению ТГ-канала от 20 декабря, Россиянин Дмитрий Сетраков, уехавший от мобилизации в Армению, депортирован в Россию, он находится в региональном Управлении военной полиции по Южному военному округу, сейчас ему ищут адвоката.