Среда, 20 Декабря 2023 13:39

АрмИнфо. Альтернативное общественно- политическое движение "Вместе" решительно осуждает продолжающиеся политические преследования и аресты общественных и политических деятелей.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Движения указывается очевидность того, что предпринимается попытка запугать, с помощью атмосферы страха предотвратить любые критические высказывания и проявления неповиновения.

"Полковник запасной армии, кавалер ордена "Боевой крест" Альберт Базеян арестован по обвинению в руководстве какой-то преступной группировкой. По заявлению адвоката А.Базеяна, при обыске в доме его подзащитного не обнаружено незаконного оружия, документов и других предметов.

21 сентября на закрытом судебном заседании в качестве меры пресечения ему было избрано содержание под стражей на 2 месяца, в ходе которого с ним не производилось никаких следственных действий, не было очных ставок с другими лицами, имеющими отношение к делу, о чем ему было сообщено. Необходимость задержания следователь обосновал возможным выездом из Армении и уклонением от правосудия. Сам же Базеян заявил, что даже не знает этих лиц", - говорится в заявлении движения.

"Вместе" отмечает, что 21 ноября было принято незаконное решение о продлении срока содержания под стражей Базеяна еще на два месяца.

"Это не что иное, как попытка как можно дольше удержать человека взаперти, ограничить его оппозиционную активность. Такое поведение властей недопустимо. Очевидно, чтобы господа "революционеры" провалили обещанные судебные (и не только) реформы, но и делают всё возможное использовать судебную власть для продления своих полномочий. Но такой способ работы нарушает права человека со стороны правительства, которое провозгласило "бастионом" демократии", - далее говорится в заявлении.

Отметим, что 26 сентября стало известно, что экс-мэр Еревана, экс-вице-спикер парламента и бывший вице-председатель добровольческого союза "Еркрапа" Альберт Базеян арестован по обвинению в попытке узурпации власти и организации покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Альберт Базеян и 7 членов военно-патриотической организации "Крестоносцы" были задержаны 23 сентября. В ходе обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и бронежилеты. Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении попытки силового захвата власти. Сам Базеян не признает инкриминируемых ему деяний.