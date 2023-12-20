Среда, 20 Декабря 2023 13:18

АрмИнфо. Общественный офис "Зовигян" (Zovighian Public Office) твердо поддерживает армян Арцаха/Нагорного Карабаха и продолжит решать их самые насущные и стратегические нужды. Об этом говорится в отчет "От блокады к войне: этническая чистка армян Нагорного Карабаха", подготовленный Zovighian Public Office как общественный актив Арцаха/ Нагорного Карабаха.

Во введении отчета констатируется, что год назад Азербайджан осуществил отвратительную и незаконную блокаду исторических армян Арцаха. "Вся община оказалась в заложниках и была вынуждена жить в условиях террора и голода в течение десяти месяцев на азербайджанских условиях. Их жизнь на своей исконной земле закончилась в сентябре этого года решительным насильственным изгнанием всего населения. Они бежали в Армению, спасаясь от опасных условий жизни, которые были настолько жестокими и несправедливыми, что жить под властью Азербайджана стало невозможно", - говорится в отчете.

Отмечается, что в самом начале блокады Общественный офис "Зовигян" решил выделить значительные ресурсы и усилия для изучения этой ужасной ситуации и создания того, что стало хранилищем доказательств преступлений геноцида.

"Нашей целью было дать голос тем, кто находится в осаде, придать гибкость международному правосудию силой истины и привлечь правительство Азербайджана к ответственности с помощью высококачественных данных. По прошествии одного года с момента начала блокады, что совпало с 75-й годовщиной принятия Конвенции ООН о геноциде, когда все подобные насильственные действия стали незаконными в соответствии с международным правом, мы впервые публикуем из открытых источников разведывательные данные и геолокационный анализ блокады в этот всеобъемлющий отчет о расследовании. Он показывает, как Азербайджан разработал и осуществил блокаду с целью полного изгнания арцахских армян и полного захвата Арцаха", - отмечают авторы доклада.

Далее отмечается, что Азербайджан совершил это с помощью манипулятивной официальной информационной машины, которая оправдывала каждый шаг геноцида.

"И им это удалось, и они были вознаграждены успешной заявкой на проведение COP29 в следующем году. Сегодня арцахским армянам еще есть что терять. Их культура, наследие и частная собственность все еще находятся под угрозой. Их лидеры и граждане до сих пор незаконно удерживаются под стражей. А блокада продолжается, ибо права вернуться домой нет.

Общественный офис "Зовигян" твердо поддерживает армян Арцаха и Нагорного Карабаха, и под их руководством мы продолжим решать их самые насущные и стратегические нужды", - говорится в ведении отчета.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по следующей ссылке: https://irp.cdn­website.com/c75f4b97/files/uploaded/ZPO_ANK_RM1_Report_13122023_v15-Accessible.pdf .