Среда, 20 Декабря 2023 12:47

АрмИнфо. Вчерашнее интервью премьер-министра РА Никола Пашиняна Общественному телевидению Армении еще раз свидетельствует о том, что он пытается свалить вину на кого угодно, но только не на себя. Об этом 20 декабря журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

По его словам, парад самооправдания продолжается уже три года. <Ничего другого за этот период времени не произошло, если не считать роста ненавистнических заявлений в отношении армян Арцаха и России, которые генерируют общественное поведение и антироссийские настроения>, - отметил депутат, призвав больше уделять внимания нынешней ситуации в стране. Он отметил, что с мая текущего года у Армении нет командующего пограничными войсками, и этот вопрос напрямую связан с безопасностью государства, поскольку ПВ на некоторых участках границы несут боевое дежурство. Также с мая остается вакантной должность командующего армяно- российской военной группировки, а это, как считает парламентарий, являются краеугольными, особенно в контексте обеспечения безопасности государства. Данная группировка имела непосредственную связь с российскими миротворцами, размещенными в Арцахе. <Я не хотел бы вдаваться в подробности, но с мая месяца эти должности вакантны, только человек, ведущий страну к разрушению, может игнорировать эти две важнейшие должности>, - сказал оппозиционер.

Он также заметил, что высокопоставленные представители вооруженных сил страны уже устали сигнализировать о наличии в ВС важнейших должностей, которые месяцами остаются вакантными. <Это не несоответствие или отсутствие соответствующих кадров, а последовательные действия, направленные против безопасности армянского государства>, - подчеркнул Манукян.