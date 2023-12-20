Среда, 20 Декабря 2023 12:44

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов 21 сентября планирует посетить Ереван. "21 декабря 2023 года планируется визит Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Предполагается обсуждение итогов Совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и Сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - сообщает пресс-служба ОДКБ.

Отметим, что Армения официально не участвовала в работах уставных органов ОДКБ в ноябре текущего года. Цель визита генсека, проинформировать Армению о принятых решениях на саммите ОДКБ, прошедшем в конце ноября в Минске.