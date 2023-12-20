Среда, 20 Декабря 2023 12:23

АрмИнфо. США начинают более тщательно следить за соблюдением прав человека, в том числе в Армении. Подобного мнения придерживается американист Сурен Саркисян.

Эксперт констатировал, что в последнее время президента США Джо Байдена много критиковали за отклонение от провозглашенного им принципа, заключающегося в том, чтобы поставить права человека в центр внешней политики.

"На этом предвыборном этапе, когда рейтинг Байдена падает, его обвиняют в мягкости по отношению к ряду стран, в том числе в вопросах прав человека. Я уверен, что в ближайшее время Армения также окажется под увеличительным стеклом, и Вашингтон не будет закрывать глаза на явления, о которых не говорил в силу продвижения геополитических интересов. Я не исключаю, что в ближайшее время будут отпущены на свободу, например, Малян (оппозиционный активист, лидер движения "Вето" Нарек Малян - ред.) или другие деятели", - отметил американист.