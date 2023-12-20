Среда, 20 Декабря 2023 12:09

АрмИнфо. В Рустави состоялась церемония официального открытия офиса первого почетного консула Армении в Грузии. Консулом назначен Георгий Майсурадзе.

Как сообщает посольство Армении в Грузии, на мероприятии присутствовали армянский посол в Грузии Ашот Смбатян, руководитель Армянской епархии Армении Его Преосвященство епископ Тер-Киракос Давтян, директор консульского департамента МИД Грузии Георгий Табатадзе.

В своем выступлении Ашот Смбатян отметил важность открытия офиса первого почетного консула Армении в Грузии, подчеркнув важность его деятельности, особенно с точки зрения укрепления экономических связей между Арменией и Грузией и более активных межобщественных контактов.