Среда, 20 Декабря 2023 12:06

АрмИнфо. Выбрать Азербайджан, страну, которая пренебрегает экологической ответственностью, для проведения Конференции ООН по изменению климата (COP29) - это все равно, что просить огонь, чтобы потушить огонь. Об этом говорится в сообщении Восточного региона Армянского Национального комитета Америки (АНКА).

"Действия говорят громче, чем слова, и доказательства их воздействия на окружающую среду говорят о многом", - подчеркнули в АНКА.

Отметим, что ранее стало известно, что Армения уступила Азербайджану проведение данного мероприятия. Однако, ряд французских общественно-политических деятелей раскритиковали данное решение. Более того, они подписали совместное обращение против организации COP29 в Азербайджане.