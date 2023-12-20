Среда, 20 Декабря 2023 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению РА отметил <определенную подвижность> в переговорном процессе с Азербайджаном.

<Переговорный процесс должен иметь некоторую предсказуемость. И теперь да, должны быть переговоры, и очень важно, чтобы эти переговоры основывались на уже согласованных трех принципах, согласованных на Брюссельской платформе. Мы представляем себе мирный процесс таким, и переговорный процесс, да, продолжается, в том числе в онлайн-режиме, потому что вы знаете, мы передали Азербайджану свои предложения, теперь ждем их ответа>, - сказал премьер.

Он отметил, что ранее Баку обвинял Ереван в том, что на протяжении двух месяцев не получал ответа. <Нам нужно разобраться, что послужило причиной этому, ведь наши предложения были готовы и были запланированы встречи в ближайшее время>, - указал Пашинян.

По его словам, <переговорный пакет> армянской стороны затянулся, поскольку Азербайджан отклонил четыре встречи подряд, когда эти встречи были частью процесса передачи этого переговорного пакета. <Но и сейчас я считаю, что переговоры по тексту мирного соглашения продолжаются, потому что, если сейчас нет возможности обсудить с глазу на глаз, то эта работа - это тоже переговоры>, - заявил глава кабмина РА.

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также будет подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят, до конца текущего года.