Среда, 20 Декабря 2023 11:27

АрмИнфо. В основе политики действующего президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна будет заложена ранее утвержденная Стратегия, которая подвергнется некоторым модификациям. Об этом говорится в сообщении главы ФФА.

В своем выступлении Меликбекян отметил, что в основе Стратегии развития отечественного футбола заложена идея его узнаваемости на международной арене и организация крупных международных турниров.

При этом, узнаваемость будет осуществляться путем успешных выступлений армянских команд и национальной сборной. Что касается организации турниров, то, как заметил глава ФФА, Армения уже получила право на проведение финального турнира Лиги чемпионов по футзалу, который пройдет в мае 2024 года. <Это очень знаменательное событие как для ФФА, так и для страны>, - отметил Меликбекян, добавив, что в страну прибудут сильнейшие команды по футзалу - <Барселона>, <Спортинг>, <Бенфика> и <Мальорка>. Финальный турнир Лиги чемпионов по футзалу, как считает Меликбекян, должен стать лишь началом, и организация других крупных международных турниров должна стать приоритетом для ФФА.

Меликбекян подчеркнул, что для организации крупных турниров необходимо наличие современных стадионов. В сотрудничестве с правительством страны разработан проект строительства трех таких стадионов, в том числе, и национального, что даст возможность для представления заявок на проведение крупных международных турниров. В 2024 году будут представлены детали строительства национального стадиона.

Параллельно будет проводиться работа по созданию необходимых инфраструктур, в том числе, и небольшие футбольные поля, которые также будут построены в течение предстоящих трех лет. В начале 2024 года стартуют проектные работы по строительству четырех детско-футбольных школ, которые будут профинансированы правительством РА, одна из которых будет построены в Ереване ( в Давидашене) и три в областях - Тавуше, Гегаркунике и Арарате.

Напомним, что 23 декабря должны состояться выборы президента Федерации футбола Армении. На этот пост выдвинуты две кандидатуры - бывшего полузащитника сборной Армении Араза Озбилиса и действующего главы ФФА Армена Меликбекяна.