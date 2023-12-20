Среда, 20 Декабря 2023 11:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению РА прокомментировал недавнее заявление МИД России.

В обнародованном 14 декабря заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно процесса армяно-азербайджанской нормализации говорится, что российское внешнеполитическое ведомство считает крайне опасными попытки дезавуировать договоренности РФ, Азербайджана и Армении. <Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными, - подчеркнула Захарова. - Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь - для самой Армении>. <Ради приглашения еэсовской миссии в республику армянская сторона отказалась от механизмов ОДКБ по стабилизации обстановки в приграничных зонах", - заметила она. <Так что пробуксовка реализации упомянутых решений высших руководителей - прямой результат непоследовательности действий Еревана, а не политики Москвы, как пытаются утверждать некоторые>, - заключила дипломат.

<Я бы посоветовал МИД РФ взять трёхстороннее заявление от 9 ноября и прочитать вплоть до 8 пункта включительно. Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. Т.е. в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?>, - сказал Пашинян.

Он обратил внимание на то, что российский миротворческий контингент был командирован в Нагорный Карабах на основании решения Федерального Собрания РФ.

<И в этом решении Федерального Собрания указано, что миротворческий контингент находится там для защиты гражданского населения. Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?>, - вопросил премьер.