Среда, 20 Декабря 2023 11:06

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Армения сама отказалась от Нагорного Карабаха.

Напомним, что 14 декабря ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер заявил, что не Россия отказывалась от Нагорного Карабаха, это Армения признала его частью Азербайджана. <Причем армянская сторона особо не проинформировала нас о принятии такого решения>, - отметил он.

<Эта тема много обсуждалась, по крайней мере после сентября 2022 года. Но давайте проведем инвентаризацию процессов. В ноябре и декабре 2020 года президент РФ заявил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Эти заявления публичны, есть в соцсетях, если не ошибаюсь. О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы>, - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, это заявление противоречило трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Далее, добавил он, в 2021 году произошли события на участке Сотк-Хознавар, Азербайджан вторгся на территорию Армении.

<Мы естественно обратились по этому вопросу к ОДКБ и России, с которой у нас есть отдельная договорно-правовая база. Ноль реакции. Тогда я подал в отставку, Национальное Собрание было распущено. На 20 июня были назначены выборы. В эти дни Армению и Азербайджан посетил глава МИД РФ. Была высока вероятность, что если бы правительство Армении отреагировала иначе, выборы бы не состоялись, что фактически означало бы ликвидацию Республики Армения>, - сказал Пашинян.

Он коснулся обвинений о том, что <армянская армия не воевала, так зачем воевать ОДКБ>? <После этого произошли события ноября 2021 года. В это время воевала армянская армия. Опять ноль реакции со стороны ОДКБ и России, после чего в феврале 2022 года была подписана декларация между Россией и Азербайджаном, в которой говорилось следующее: отношения между Азербайджаном и Россией подняты на стратегический уровень на основе признания территориальной целостности и нерушимости границ друг друга. При этом стороны обязуются не совершать действий, которые, по интерпретации другой стороны, противоречат их национальным интересам. После этого в Нагорном Карабахе произошли Парухские события. Ноль реакции со стороны российских миротворцев>, - сказал он.

После этих событий в 2022 году, напомнил армянский премьер, в регион приезжает спецпредставитель министра иностранных дел России Ховаев с предложениями. И среди этих предложений есть такое: давайте отложим вопрос статуса Нагорного Карабаха. <Мы соглашаемся, Ховаев отвозит этот документ в Баку. Азербайджан, по неофициальным данным, отказывается>, - сказал Пашинян.

В следующий приезд Ховаева в регион за официальным ответом, когда он приехал в Ереван из Баку 13 сентября, происходит нападение Азербайджана на Армению.

<И снова ноль реакции от России и ОДКБ вопреки нашим обращениям. Я

имею в виду реакцию в плане помощи по обеспечению безопасности. 6 октября мы заявляем о нашей готовности пойти на мир с Азербайджаном на основе Алматинской декларации. Мы зафиксировали то, что Россия и Азербайджан констатировали, основываясь на той же декларации. Это был единственный способ подтвердить территориальную целостность Армении>, - сказал глава кабмина РА.

Пашинян напомнил, что предложил партнерам по ОДКБ зафиксировать зону ответственности Договора о коллективной безопасности. <Республика Армения является членом ОДКБ, так ведь?Республика Армения является зоной ответственности ОДКБ, зафиксируйте, что это за зона ответственности, ведь у нас ситуация, когда эта зона ответственности нарушена. В основе наших договоренностей лежало то, что суверенная территория Республики Армения является красной линией для ОДКБ и Российской Федерации. Мы говорим, что красная линия нарушена, они говорят нет, как будто красная линия не была нарушена. Мы говорим: очень хорошо, эта бумага, эта ручка - проведите ту красную лини там, где она проходит>, - указал премьер.