Среда, 20 Декабря 2023 10:54

АрмИнфо. Ряд журналистских организаций выступили с заявлением, в котором осудили факт лишения парламентского журналиста аккредитации.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении констатируется, что 19 декабря газета "Жоговурд" выступила с заявлением, согласно которому аппарат Национального собрания письменно сообщил, что вынес предупреждение аккредитованному в парламенте журналисту Кнар Манукян, и поскольку это уже второй раз в этом году, журналист был лишен аккредитации. Это экстраординарное явление для армянского новостного поля.

"Действительно, этот конфликт между сторонами не нов, и начался он еще 21 марта, когда тот же корреспондент СМИ заснял на видео силовиков, ожидавших приказа успокоить накаленную обстановку в зале заседаний. Позднее этот материал был опубликован на принадлежащем ежедневной газете сайте "Armlur.am" и стал поводом для предъявления редакции первого предупреждения.

На этот раз недовольство аппарата НС вызвало то, что журналист осуществлял свою деятельность не в специально отведенном для представителей СМИ месте в резиденции НС, а в официально "запрещенной зоне". Кроме того, согласно письму штаба, Кнар Манукян "осуществлял профессиональную деятельность без согласия депутата, продолжал притеснять и поднимать клеветнические и оскорбительные вопросы"", - говорится в заявлении.

"Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, напоминаем, что Совет по информационным спорам выразил свою позицию по поводу вышеупомянутого первого инцидента, согласно которой порядок деятельности журналистов в парламенте содержит ряд неясностей и необоснованных требований, которые сдерживают свободу СМИ. Совет пришел к выводу, что применение этих положений привело к незаконному и несоразмерному ограничению права ежедневной газеты "Жоговурд" на распространение информации и идей. То же самое касается и второго предупреждения, одной из причин которого, по официальной интерпретации, является деятельность журналиста в "запретной зоне"", - далее говорится в заявлении.

При этом журналистские организации подчеркивают, что в целом ограничения на передвижение представителей СМИ, введенные во время парламента 8-го созыва, являются беспрецедентными в истории законодательного собрания РА.

"Они создают непропорциональные и жесткие препятствия для СМИ и противоречат международным демократическим нормам, о чем мы неоднократно говорили. Мы также указали проблематичность законодательных изменений и их возможные негативные последствия на аккредитацию журналистов в 2021-2022 годах. Что касается взаимных обвинений сторон в клевете (депутат Артур Ованнисян утверждает, что газета "Жоговурд" публикует статьи за деньги, а Кнар Манукян ставит вопрос о том, что депутат находится под воздействием наркотиков), то они могут быть рассмотрены в суде, и мы воздержимся пока от оценок", - далее говорится в заявлении.

Журналистские организации вновь призвали разрешать конфликтные ситуации в Национальном Собрании, в том числе проблемы, возникающие в отношениях между журналистами и депутатами в парламентском комитете по этике.

"Мы также настаиваем на том, что необходимо решать вопросы, связанные с поведением и стилем работы представителей СМИ в Национальном Собрании, используя механизмы саморегулирования СМИ, максимально уберегая этот процесс от одностороннего управления.

Учитывая вышеизложенное, мы требуем от руководства НС: согласно закону "О СМИ" немедленно аккредитовать еще одного журналиста, представленного газетой "Жоговурд", и начать переговоры с редакцией о восстановлении статуса Кнар Манукян (в этом процессе мы выражаем готовность взять на себя эту роль посредника); начать обсуждение положений вышеупомянутого закона об аккредитации журналистов и в связи с этим, с целью реформирования действующих в Национальном Собрании процедур и приведения их в соответствие с международными нормами", - подчеркнули журналистские организации.

Под заявлением подписались: Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, Центр свободы информации, Институт многосторонней информации - Армения, Клуб общественной журналистики, общественная организация "Журналисты для будущего", ОО "Журналисты за права человека", ОО "Горисский пресс­клуб".