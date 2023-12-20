Среда, 20 Декабря 2023 10:41

АрмИнфо. Член правления ранее правящей в Армении Республиканской партии Эдуард Шармазанов обвиняет премьер-министра РА Никола Пашиняна в невыполнении пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В частности, как отметил политик на своей странице в Facebook, согласно пункту 1 заявления от 9 ноября, "стороны останавливаются на своих позициях". <Между тем, в декабре 2020 года режим Пашиняна нарушил этот пункт и приказал нашим войскам отойти на несколько десятков километров из района Губатлы в сторону Сюника, дав противнику позиционное преимущество>, - подчеркнул Шармазанов.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 заявления, "по соглашению сторон в течение следующих трех лет будет определен план строительства нового маршрута в обход Лачинского коридора, обеспечивающего сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией". <Обращаю внимание на этот факт: проект строительства нового маршрута в обход Лачинского коридора пришлось бы согласовывать 3 года. А что сделал Пашинян? Уже в конце августа 2021 года весь Лачинский район без единого выстрела был передан азербайджанцам, что привело к обезлюдиванию района>, - заметил республиканец. Более того, он обратил внимание и на пункт 8 заявления, согласно которому "осуществляется обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших". <Вопрос к Пашиняну. Сколько у нас военнопленных в Баку? Есть хотя бы несколько десятков? В таком случае, почему вы продолжали встречи с Алиевым, если он не выполнил условия данного пункта 8?>, - отметил Шармазанов.

Он напомнил также, что в том же заявлении, термин <нагорно-Карабахский конфликт> использован один раз, а <Нагорный Карабах> - четыре раза. Это означает, что, согласно заявлению, нагорно- карабахский конфликт не был решен и в качестве термина был упомянут Нагорный Карабах. <Даже Алиев признал, что нагорно-карабахский конфликт не будет решен с подписанием этого пункта. Почему же Пашинян нарушил этот пункт, и признал Арцах частью Азербайджана 6 октября 2022 года в Праге?>, - вновь задал вопросы политик.

По его мнению, ходят несколько версий относительно ответов на все эти <почему>. <Те 5 миллиардов, о которых говорили Алиев и Лукашенко, наверное, достигли своего адресата. Не исключено, что при участии или с ведома Пашиняна внешние акторы смены власти 2018 года осуществили план по передаче Арцаха и <отказу от исторических претензий>. Не исключено, что <миссия> Пашиняна войдет в историю как <беспрецедентная>, даже под ярлыком беспрецедентного капитулянта> или <беспрецедентного бича>. В политике нынешних властей в отношении Арцаха видны элементы сплава политического невежества и авантюризма. Существует мнение, что это была глупая попытка <удалить> Арцах и народ Арцаха. Гипотез много, и среди гипотез нет ни одной, которая оправдала бы катастрофы, принесенные Пашиняном. И если он считает заявление от 9 ноября практически ничем, то он тем самым развязывает руки Алиева для новой агрессии. Но если бы он так много понял, мы, как нация, не оказались бы в таком трагическом состоянии>, - заключил представитель РПА.