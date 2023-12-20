Среда, 20 Декабря 2023 10:39

АрмИнфо. Все варианты решения нагорно-карабахского вопроса, которые были <на столе>, начиная с Мадридских принципов, предполагали <нерешение> конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, в переговорном процессе урегулирования Нагорно-карабахской проблемы никогда не было такого варианта, который предлагал бы решение нагорно-карабахского вопроса. <Не было документа, после подписания которого, считалось бы, что нагорно­карабахский конфликт решен. Был один-единственный вариант в 1999 году, в случае подписания которого можно было сказать, что вопрос Нагорного Карабаха решен. Это был вариант обмена района Мегри (Сюникская область Армении - ред.) и Нагорного Карабаха. Только так можно было закрыть вопрос. То есть, Мегринский район сдавался Азербайджану, а Нагорный Карабах присоединялся к Армении>, - сказал Пашинян.

По мнению премьера, это делалось нарочно, чтобы вопрос Нагорного Карабаха использовать как дубинку против Армении, а возможно и Азербайджана.