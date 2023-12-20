Среда, 20 Декабря 2023 10:16

АрмИнфо. Организация "PH International" совместно с Международным университетом Евразия официально объявили о запуске в университете инициативы "Центр гражданского образования" (ЦГО).

Как сообщает пресс-служба Ереванского офиса USAID, ЦГО создан при материальной и методической поддержке пятилетней программы "Гражданское образование и участие", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Цель инициативы - создание благоприятной среды для развития гражданских знаний, социальных и технических способностей молодежи, а также их значимого и устойчивого участия в принятии государственных решений.

Ректор Евразийского университета Сурен Оганян указал на важность ценностей и идеей, созданного под крышей их университета центра гражданского образования, который будет способствовать построению гражданского общества.

"Молодежь является движущей силой гражданского общества, и собравшиеся здесь молодые люди, наши студенты, построят демократическое, устоявшееся и образованное гражданское общество", - сказал Оганян.

В свою очередь директор армянского филиала PH International, руководитель проекта Мариам Мартиросян отметила, что их ключевая цель - вооружить молодых людей важными навыками, знаниями и информацией, чтобы повысить их участие в общественных решениях.

В рамках проекта с прошлой недели, 12 декабря, аналогичные центры начали работать и в Ширакском государственном университете имени Микаэла Налбандяна и Ванадзорском государственном университете имени Ованеса Туманяна, а в ближайшие месяцы еще три ЦГО начнут свою работу в Армянском государственном педагогическом университете имени Хачатура Абовяна, а также в Вайоц Дзоре и Сюнике.

Формат и содержание этих центров основаны на опыте аналогичного проекта, запущенного в 2020 году компанией PH International в Иджеванском филиале ЕГУ в тесном партнерстве с университетом и при финансовой поддержке правительства США, которое на данный момент эффективно обслужили сотни молодых людей.

Целью программы "Гражданское образование и участие" является повышение качества формального и неформального гражданского образования в Армении для содействия участию общественности и демократическим процессам среди молодежи в Армении.

Программа "Гражданское образование и участие" финансируется Агентством США по международному развитию и реализуется организацией "PH International" и ее субгрантополучателями НПО "Международный центр человеческого развития", НПО "Армянский центр демократического образования - Сивитас" и ГНКО "Национальный центр образовательных технологий".