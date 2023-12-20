Среда, 20 Декабря 2023 09:49

АрмИнфо. Примерно через полгода незаконного задержания, несколько дней назад, 15 декабря 2023 года, Уголовный суд общей юрисдикции города Еревана, на этот раз под председательством судьи Джона Айрапетяна, удовлетворил ходатайство адвоката Армена Андрикяна о замене меры пресечения в виде ареста в отношении полковника запаса Армии обороны Арцаха Норайра Асланяна, обвиненного в якобы незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении команды адвокатов Асланяна.

"Несмотря на то, что, по мнению команды защиты, представленные доказательства опровергают как предполагаемое преступление, совершенное полковником, так и наличие оснований для заключения под стражу, положительно расцениваем решение суда о замене ареста на содержание под домашним арестом и под подпиской о невыезде.

Защита сообщает, что будет последовательно восстанавливать справедливость по делу полковника Асланяна, в том числе информировать общественность о ходе судебного процесса", - говорится в сообщении защиты Асланяна.

Напомним, что Норайр Нельсонович Асланян - военный командир с высшим военным образованием, который служил в армянской армии с 1991 по 2022 годы. За значительные успехи в военном деле был награжден боевым крестом первой и второй степени, а также многочисленными орденами боевой службы РА и АР. С 2021 года занимал должность заместителя начальника Управления безопасности в Аппарате президента Республики Арцах.