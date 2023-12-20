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АрмИнфо. Примерно через полгода незаконного задержания, несколько дней назад, 15 декабря 2023 года, Уголовный суд общей юрисдикции города Еревана, на этот раз под председательством судьи Джона Айрапетяна, удовлетворил ходатайство адвоката Армена Андрикяна о замене меры пресечения в виде ареста в отношении полковника запаса Армии обороны Арцаха Норайра Асланяна, обвиненного в якобы незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении команды адвокатов Асланяна.
"Несмотря на то, что, по мнению команды защиты, представленные доказательства опровергают как предполагаемое преступление, совершенное полковником, так и наличие оснований для заключения под стражу, положительно расцениваем решение суда о замене ареста на содержание под домашним арестом и под подпиской о невыезде.
Защита сообщает, что будет последовательно восстанавливать справедливость по делу полковника Асланяна, в том числе информировать общественность о ходе судебного процесса", - говорится в сообщении защиты Асланяна.
Напомним, что Норайр Нельсонович Асланян - военный командир с высшим военным образованием, который служил в армянской армии с 1991 по 2022 годы. За значительные успехи в военном деле был награжден боевым крестом первой и второй степени, а также многочисленными орденами боевой службы РА и АР. С 2021 года занимал должность заместителя начальника Управления безопасности в Аппарате президента Республики Арцах.
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|Спасательная служба МВД Армении и Японское агентство международного сотрудничества продолжат взаимодействие по предупреждению стихийных бедствий
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|Амбакум Григорян назначен главой Уголовно-исполнительной службы
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|Оппозиционный блок <Мать Армения> проведет акции протеста против повышения местных налогов и сборов
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|Глава МИД Армении и председатель Международной кризисной группы обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Роль дипломатии как компонента безопасности возрастает, и необходимо уделять больше внимания этой прикладной функции - премьер-министр
|Упоминания об Армении и Азербайджане в заявлении Борреля о "европейском акте Магнитского" удалены
|Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы едет в Армению
|В Ереване состоялись трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр
|Армения готовит заявку на предоставление статуса усиленной защиты комплексу "Татев и Татевские монастырские комплексы великой пустыни и ущелье реки Воротан"
|Гарибашвили назвал результативной мирную инициативу Тбилиси между Ереваном и Баку
|Грузинский проект подводного электрического кабеля на Черном море находится в активной стадии - Гарибашвили
|$700 млн армянскому миру: на что тратил деньги обвиненный в терроризме Рубен Варданян - Forbes
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Американская журналистка поделилась видеороликом уничтожения азербайджанским рабочим автомобилей арцахцев в оккупированном Мартакерте
|Так был ли факт нарушений российской стороной?: поясняет министр
|Азербайджан полон решимости заключить мир с Арменией - Али Асадов
|Армянские правозащитники рассказали послу Канады о проблемах с правами человека в Армении
|Вице-премьер Армении пригласил страны СНГ к участию в спортивных мероприятиях стран Содружества в Гюмри
|Армения и ЕС обсудили образовательную составляющую программы бюджетной поддержки Евросоюза
|Армения и Азербайджан поддержали решение Совета ЕС о продлении еще на год ограничительных меры в рамках так называемого "европейского акта Магнитского"
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|Строительство железной дороги Решт-Астара начнется в начале 2024 года - иранский чиновник
|СК: Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего мэра Степанавана.
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