Вторник, 19 Декабря 2023 21:22

АрмИнфо. В переговорном процессе урегулирования Нагорно-карабахской проблемы никогда не было такого варианта, который предлагал бы решение нагорно-карабахского вопроса, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Правительство Армении сделало все, чтобы не допустить деарменизации Нагорного Карабаха, в том смысле, что постоянно продвигалась идея исхода людей, что люди должны оттуда уйти... Мы сделали все, чтобы этого не произошло>, - заявил Пашинян, отвечая в интервью Общественному телевидению Армении на вопрос о том, закрыт ли Карабахский вопрос.

Комментируя заявление МИД России о том, что договоренности от 9 ноября не были выполнены главным образом из-за Армении, Пашинян ответил: <То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны оставаться в укрытиях?>.

На вопрос, к чему стремится Армения на данном этапе, Пашинян заявил: <Мы стремимся к (сохранению) суверенитета Республики Армения, территориальной целостности, независимости, государственности и демократии>.