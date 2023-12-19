Вторник, 19 Декабря 2023 20:43

АрмИнфо. Вопросы, связанные с безопасностью Республики Армения, обсуждались 19 декабря на заседании Совета безопасности, которое провел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба премьера, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие также президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр экономики Ваан Керобян, председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Саргис Ханданян, руководитель фракции "Гражданский договор" НС Айк Конджорян.

В ходе заседания были обсуждены вопросы регулирования армяно-азербайджанских отношений, обеспечения продовольственной безопасности Республики Армения, автоматизированной системы единого управления Вооруженными Силами Республики Армения и безопасности страны.

С докладами выступили министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр обороны Сурен Папикян, начальник Генерального штаба ВС Эдвард Асрян, министр экономики Ваан Керобян и другие должностные лица.