Вторник, 19 Декабря 2023 20:12

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсации семьям троих армянских солдат, убитых азербайджанскими ВС.

Как сообщается на сайте суда, в течение трех месяцев с даты вступления в законную силу решения суда в соответствии со статьей 44.2 Конвенции, Азербайджан обязан выплатить каждой семье по 18 780 евро плюс налоги, которые могут быть начислены на них в качестве компенсации расходов.

Пострадавшие Эдгар Нараян (1995 года рождения), Эрик Абовян (1996 года рождения) и Шаварш Меликян (1990 года рождения) являлись военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения были убиты 29 декабря 2016 года на одной из позиций близ села Чинари Тавушской области.

Согласно вердикту, Нараян и Абовян были убиты при исполнении служебного долга азербайджанским солдатом Чингизом Гурбановым, пересекшим границу и двинувшимся к позиции <Битлис> ВС Армении. Около 8:30 Нараян и Абовян вышли из окопа, чтобы сходить в туалет и набрать воду в несколько емкостей. Оба были безоружны. На звуки выстрелов прибежали остальные солдаты, произошла перестрелка, в результате которой был убит третий армянский солдат Шаварш Меликян. После часа непрерывной перестрелки стрельба с противоположной стороны прекратилась. Рядом с телом Гурбанова были обнаружены автомат, дополнительные гильзы и стреляные гильзы.

Согласно отчету от 3 мая 2017 года, а также судебно-медицинской экспертизе автомата Чингиза Гурбановa, смертельные выстрелы были произведены именно из этого оружия. По словам заявителей, Азербайджан признал, что Гурбанов убил армянских солдат. Однако Азербайджан не расследовал обстоятельства убийств. Вместо этого государство поощрило его действия, посмертно присвоив Чингизу Гурбанову звание <Национального героя Азербайджана> и назвав его именем улицу.