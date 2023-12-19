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АрмИнфо. Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсации семьям троих армянских солдат, убитых азербайджанскими ВС.
Как сообщается на сайте суда, в течение трех месяцев с даты вступления в законную силу решения суда в соответствии со статьей 44.2 Конвенции, Азербайджан обязан выплатить каждой семье по 18 780 евро плюс налоги, которые могут быть начислены на них в качестве компенсации расходов.
Пострадавшие Эдгар Нараян (1995 года рождения), Эрик Абовян (1996 года рождения) и Шаварш Меликян (1990 года рождения) являлись военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения были убиты 29 декабря 2016 года на одной из позиций близ села Чинари Тавушской области.
Согласно вердикту, Нараян и Абовян были убиты при исполнении служебного долга азербайджанским солдатом Чингизом Гурбановым, пересекшим границу и двинувшимся к позиции <Битлис> ВС Армении. Около 8:30 Нараян и Абовян вышли из окопа, чтобы сходить в туалет и набрать воду в несколько емкостей. Оба были безоружны. На звуки выстрелов прибежали остальные солдаты, произошла перестрелка, в результате которой был убит третий армянский солдат Шаварш Меликян. После часа непрерывной перестрелки стрельба с противоположной стороны прекратилась. Рядом с телом Гурбанова были обнаружены автомат, дополнительные гильзы и стреляные гильзы.
Согласно отчету от 3 мая 2017 года, а также судебно-медицинской экспертизе автомата Чингиза Гурбановa, смертельные выстрелы были произведены именно из этого оружия. По словам заявителей, Азербайджан признал, что Гурбанов убил армянских солдат. Однако Азербайджан не расследовал обстоятельства убийств. Вместо этого государство поощрило его действия, посмертно присвоив Чингизу Гурбанову звание <Национального героя Азербайджана> и назвав его именем улицу.
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху никогда не было варианта, предлагающего решение - Пашинян
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|Луис Морено Окампо опубликовал 2-й отчет о геноциде народа Нагорного Карабаха
|Чиновник Абовянского муниципалитета обвиняется в получении взятки за совершение незаконное бездействие
|Посол Армении на встрече с лидером греческой партии "Путь свободы" представил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|МИД: Армения не присоединялась к решению Совета ЕС об ограничительных мерах по так называемому "европейскому списку Магнитского"
|В Ереване строят "эпоху мира" с Баку на фоне продолжающихся территориальных притязаний Азербайджана на всю территорию Армении
|Амбакум Григорян назначен главой Уголовно-исполнительной службы
|ЮКЖД продлевает акцию бесплатного проезда для переселенцев из Нагорного Карабаха
|Ресурс сопротивляемости со стороны Еревана по "Зангезурскому коридору" превратился в пыль? - депутат НС РА
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|Генсек Совета Европы отреагировала на письмо оппозиционного депутата
|Тигран Балаян проинформировал Шарля Мишеля о растущих претензиях Азербайджана на суверенную территорию Армении
|Оппозиционный блок <Мать Армения> проведет акции протеста против повышения местных налогов и сборов
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|Глава МИД Армении и председатель Международной кризисной группы обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Роль дипломатии как компонента безопасности возрастает, и необходимо уделять больше внимания этой прикладной функции - премьер-министр
|Упоминания об Армении и Азербайджане в заявлении Борреля о "европейском акте Магнитского" удалены
|Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы едет в Армению
|В Ереване состоялись трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр
|Армения готовит заявку на предоставление статуса усиленной защиты комплексу "Татев и Татевские монастырские комплексы великой пустыни и ущелье реки Воротан"
|Гарибашвили назвал результативной мирную инициативу Тбилиси между Ереваном и Баку
|Грузинский проект подводного электрического кабеля на Черном море находится в активной стадии - Гарибашвили
|$700 млн армянскому миру: на что тратил деньги обвиненный в терроризме Рубен Варданян - Forbes
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Американская журналистка поделилась видеороликом уничтожения азербайджанским рабочим автомобилей арцахцев в оккупированном Мартакерте
|Так был ли факт нарушений российской стороной?: поясняет министр
|Азербайджан полон решимости заключить мир с Арменией - Али Асадов
|Армянские правозащитники рассказали послу Канады о проблемах с правами человека в Армении
|Вице-премьер Армении пригласил страны СНГ к участию в спортивных мероприятиях стран Содружества в Гюмри
|Армения и ЕС обсудили образовательную составляющую программы бюджетной поддержки Евросоюза
|Армения и Азербайджан поддержали решение Совета ЕС о продлении еще на год ограничительных меры в рамках так называемого "европейского акта Магнитского"
|Миссия выполнима: 50 армянских школ получили 53 000 учебников на русском языке
|Директор ЗАО <Ереванский автобус> представил детали ДТП, которое произошло 15 декабря
|COP29 в Баку - встреча позора и бесчестия: La Tribune
|Катар - один из важнейших партнеров Республики Армения в арабском мире и регионе Персидского залива: Пашинян
|Строительство железной дороги Решт-Астара начнется в начале 2024 года - иранский чиновник
|СК: Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего мэра Степанавана.
|Судья суда по делам о банкротстве арестован
|После Италии и Франции российский Дед Мороз прибудет в Армению
|Армянская евангелистская ассоциация Америки запускает в Армении два проекта по поддержке вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Участились случаи мошеннических звонков от имени Freedom Broker Armenia
|Вице-спикер НС РА: "Перекресток мира" это важная программа не только для Армении, но и для стран региона
|Армения намерена приобрести индийские ЗРК Akash - СМИ
|Гражданин РФ пытался контрабандно ввезти в Армению 1 млн долларов
|Лавров: союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делимитация и демаркация могут затянуться на годы - Мгер Григорян
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