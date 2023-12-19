Вторник, 19 Декабря 2023 18:31

АрмИнфо. В ООН готовы поддержать Азербайджан и Армению в продвижении по пути нормализации отношений. Об этом в интервью американскому бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о прогрессе в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Вы обладаете более глубоким пониманием этого вопроса, будучи свидетелем последних событий. С моей точки зрения, как не посвященного в этот вопрос человека, кажется, что за последние несколько недель были предприняты значительные шаги. Генеральный секретарь приветствовал их, и мы готовы поддержать Армению и Азербайджан в их продвижении по пути нормализации отношений", - подчеркнул Дюжаррик.

На уточнение, почему за 30 лет генсек ООН ни разу не посетил зону нагорно- карабахского конфликта, ооновский чиновник отметил, что генеральный секретарь отправляется туда, где, по его мнению, его присутствие будет наиболее полезным.

"Одним из основных видений Генсека является то, что он называет мультилатерализмом, который осуществляется в партнерстве с региональными организациями. Это видно на примере Судана с Межправительственным органом по развитию (IGAD) и Венесуэлы со странами Карибского сообщества (CARICOM) при поддержке ООН. ООН не нужно везде играть ведущую роль в решении вопросов мира и безопасности. Мы знаем, что в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией другие страны уже взяли на себя инициативу по поиску мирного решения. Генеральный секретарь не хочет быть вовлеченным во что-то только ради того, чтобы быть вовлеченным и, возможно, усложнить ситуацию. Однако мы всегда готовы поддержать уже существующие рамки",

- подытожил Дюжаррик.