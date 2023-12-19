Вторник, 19 Декабря 2023 18:30

АрмИнфо. Европейские структуры активно реагируют на незаконный арест вице-председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна на самом высоком уровне. Об этом 19 декабря журналистам заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

По его словам, реакция поступает практически со всех структур ЕС, а не только Европейской народной партии, которая более чем четко заявила о том, что Ашотян является политическим заключенным и потребовала немедленно освободить его, прекратив безосновательное уголовное преследование. Все эти заявления со стороны европейских чиновников и структур свидетельствуют об их отношении к данному вопросу.

Как отметил Мамиджанян, во многих странах мира осуществляются незаконные задержания и ареста, но случай с Арменом Ашотяном относится к категории абсурда. <Ни одно другое дел не было сшито таким образом, как дело в отношении зампреда РПА>, - подчеркнул парламентарий, добавив, что сегодня практически все признают наличие в стране политических заключенных. <К примеру, лидера движения <Вето> Нарека Маляна держат под арестом за лайв, а бывшего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна содержат в неволе два года только ради того, чтобы победить в городе>, - сказал оппозиционер.

Обращаясь к судьям и прокурорам, которые выполняют указания властей. <Помните, что и после Никола Пашиняна есть жизнь.

Напомним, что сегодня возобновился судебный процесс над зампредом Республиканской партии, экс- министра образования и науки РА Арменом Ашотяном. 15 июня т.г. Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.