Вторник, 19 Декабря 2023 18:28

АрмИнфо. Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

"Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - сказал Шойгу.

При этом он поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и в Нагорном Карабахе в изменившейся обстановке.

Отметим, что после оккупации Азербайджаном оставшейся части Арцаха, на территории республики продолжает дислоцироваться 18 наблюдательских постов российского миротворческого контингента. Они осуществляют миссию в условиях полной деарменизации Арцаха.