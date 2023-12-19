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 Вторник, 19 Декабря 2023 17:16

20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11:00-14:00  частные дома 1-107 на улице Цхахотагорцнери;

11:00-17:00  жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-48 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10-24 на улице Чаренца, жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилой дом 50 на улице Пушкина, жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, жилые дома 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна, жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 90, 96, 98 на улице Налбандяна, жилой дом 5а на улице Вардананца, жилые дома 40-40/2, 42-44, 47-49/1 на улице Мамиконянца, частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 19/1-21 на улице Тиграняна, школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна, С. Саргсяна, частные дома проспекта Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  частично город Аштарак и квартал “Мугни”; частично город Талин; села Сусер, Канч, Татул, Цамакасар, Ако, Заринджа, Сорик;

 

в Котайкской области:

10:00-16:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00  частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Зовуни 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в Зовуни;

11։00-16։00 частично кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; абоненты (не являющиеся жильцами) Арамуса и село Маяковский;

11։00-17։00  частично села Джрвеж-Дзорахбюр; частично село Птгни;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00  села Капс, Ваграмаберд, станция хлорирования села Капс, газозаправочная станция Ваграмаберда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

11:00-15:00 квартал “Ашоцк” в городе Гюмри;

 

в Лорийской области:

13:00-15:00  села Памбак, Караберд, земельный участок Кехвала, воинская часть “ГУЦ” Ванадзора.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11:00-14:00  частные дома 74-120 на улице Нар-Доса;

11:00-17:00  жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна; жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 55/9-188/17 на улице Царава Ахбюра;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  села Цахкаландж, Овтамеч, Гегакерт;

 

в Араратской области:

10:30-12:30  частично улицы Мравяна, Камо, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис;

 

в Котайкской области:

11։00-15։00 жилые дома 85-89 в кв. ‘Микрошрджан”, рестораны “Гор-Ман”, “Кристалл”, торговый центр “Ж. Мкртчян”, центр Диагностики, Центр тестирования “Профиль теставорман диалез кентрон”, хлебный цех ‘Овакимян”, магазин мебели ‘Г. Арутюнян”, ООО “Карен Погосян” и прилегающие территории в городе Раздан;

11։00-16։00 села Гегашен, Зовк; частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично села Джрвеж, Дзорахбюр, Птгни;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-12։30 села Гегамасар, Норакерт, Покр Масрик, Авазан, Арпунк, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11:00-14:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван, Михайловка;

11:00-15:00 села Лернаван и Джрашен;

 

в Ширакской области:

11:00-14:00  кварталы “Ширакаци”, “Хачкар” в городе Гюмри.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

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